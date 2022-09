Rievocazione Storica. “L'eccidio di Marcellinara 4 luglio 1806 - La ritirata sbagliata". Sabato 17 settembre, ore 21.00 - Piazza Francesco Scerbo - MARCELLINARA

Seconda edizione serale della Rievocazione storica “L’eccidio di Marcellinara 4 luglio 1806 – La ritirata sbagliata”, che si terrà sabato 17 settembre, alle ore 21.00, in Piazza Francesco Scerbo del Centro dell’Istmo.

Siamo nel 4 luglio 1806. Nella mattinata di quel giorno, nel territorio di Maida, si consumò la storica battaglia tra le truppe napoleoniche e una spedizione inglese rafforzata da truppe borboniche.

Le truppe inglesi comandate dal Generale John Stuart inflissero la prima sconfitta sulla terraferma alle armate napoleoniche, guidate dal Generale Jean Reynier. Le truppe napoleoniche sbandate dai tragici risultati della battaglia e dalla scarsa conoscenza dei luoghi batterono in ritirata sbagliando direzione. Invece di andare verso Sud lungo la strada per Reggio dove avevano altre truppe dislocate andarono ad est verso Catanzaro. Giunti a Marcellinara, i reparti svizzeri dell’esercito francese, che avevano le classiche divise rosse molto simili a quelle inglesi, vennero scambiati per i vincitori appunto della battaglia dalla popolazione di Marcellinara, che inneggiava contro i francesi. Scoperto l’errore venne aperto il fuoco e durante la sparatoria morì tanta gente di Marcellinara.

“Marcellinara insorse la sera dell’arrivo della notizia della sconfitta; gli abitanti, ornati di coccarde borboniche, scambiarono truppe svizzere per inglesi e avanzarono verso loro gridando: “Viva Ferdinado, morte ai giacobini!” Gli svizzeri però aprirono il fuoco, ne nacque un tumulto, molti furono i morti, e il Gen. Reynier pensò bene di allontanarsi durante la notte. Il 5 luglio entrò con grande difficoltà a Catanzaro….” (tratto da “Rivolte dimenticate: le insorgenze degli italiani dalle origini al 1815”)

Il progetto, proposto dall’Amministrazione Comunale di Marcellinara guidata dal Sindaco Vittorio Scerbo, anche per questa seconda edizione, è stato approvato ed ammesso al finanziamento dal Ministero della Cultura, essendo rientrato nella graduatoria pubblicata dalla Direzione Generale Spettacolo per l'accesso al Fondo nazionale per la rievocazione storica per l'anno 2022.

L’iniziativa si avvale della collaborazione dell’Associazione Culturale “Gioacchino Murat” di Pizzo, dell’Associazione Tolentino 815 e dell’Accademia di Oplologia e Militaria di Ancona che hanno una consolidata esperienza nelle rievocazioni storiche, della Pro Loco e della Consulta Giovani di Marcellinara.

Oltre 70 sono le persone coinvolte nel cast di questo evento, uomini donne e bambini che impersonando i protagonisti del “Periodo francese “ in Calabria, e precisamente a Marcellinara, fanno rivivere al pubblico uno straordinario esperimento di “teatro immersivo”, la cui direzione artistica e regia è a cura di Giuseppe Scerbo Sarro.

I costumi del tempo sono stati realizzati attraverso un laboratorio partecipativo, curato dal maestro Orlando Cimino da Girifalco.