Rissa tra giovani nel centro di Cosenza, due feriti, i dettagli

Rissa tra giovani nel centro di Cosenza, due feriti. È intervenuta la polizia, sequestrate immagini delle telecamere

COSENZA, 29 GEN - Un violento scontro tra giovani si è verificato nel pieno centro di Cosenza, in piazza Bilotti. La rissa ha coinvolto una ventina di giovani, alcuni dei quali minorenni, provenienti da diverse nazionalità, tra cui sudamericani ed africani. Durante il tumulto, due dei partecipanti sono rimasti feriti in modo non grave e sono stati soccorsi dal personale medico. In seguito all'accaduto, la Polizia di Stato è intervenuta sul posto per identificare i ragazzi coinvolti e per sequestrare le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza installate nella zona.

Gli agenti stanno attualmente esaminando le registrazioni per ricostruire la dinamica della rissa e per individuare i responsabili. Secondo le statistiche, la criminalità giovanile nella regione è in aumento negli ultimi anni e le rissesono sempre più frequenti nelle città, causando preoccupazione nella comunità locale. La Polizia di Stato sta lavorando per prevenire e contrastare questo tipo di attività criminose, intensificando il controllo del territorio e la collaborazione con le istituzioni locali.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha identificato alcuni dei ragazzi rimasti in piazza prima del fuggi fuggi generale ed avviato le indagini per ricostruire la dinamica della rissa ed individuarne i responsabili. A tale scopo sono state sequestrate le immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza installate nella zona, che sono adesso al vaglio degli investigatori.

