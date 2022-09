Sanità: Zuccatelli, se ministro me lo chiede, me ne vado

Sanità: Zuccatelli, se ministro me lo chiede, me ne vado. "Non sono disponibile a dimissioni spontanee".

CATANZARO, 16 NOV - "Io non mi dimetto spontaneamente dall'incarico per il quale sono stato designato, ma se mi sarà chiesto dal Ministro io sono disposto a farlo".

Lo ha detto il Commissario designato per la Sanità della Calabria, Giuseppe Zuccatelli, intervistato a Buongiorno Regione, la rubrica mattutina della Tgr della Calabria.