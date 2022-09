Santelli: la commemorazione della Conferenza delle Regioni

ROMA, 16 OTT - All'inizio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 ottobre è avvenuta la commemorazione per la scomparsa del Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli.

Il Presidente Stefano Bonaccini ha evidenziato le "doti di grande sensibilità istituzionale e umana. In tal senso dobbiamo ringraziarLa per il grande lavoro svolto con passione e dedizione, in questo momento di grande dolore e sgomento".

Con un minuto di silenzio da parte dell'Assemblea è stata posta una rosa sul tavolo al posto ricoperto dalla Regione Calabria all'interno della sala della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.