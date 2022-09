Santelli, turisti lombardi? Li invito in Calabria ‘Una cena calabrese con Governatori’

Santelli, turisti lombardi? Li invito in Calabria "Controlli? Vanno fatti alla partenza e non all'arrivo"

CATANZARO, 29 MAG - "Non sono preoccupata dall'arrivo dei turisti lombardi in Calabria e, anzi, chiedo loro di venire da noi chissà che non si incuriosiscano e vogliano venirci. E sono convinta che una volta che dovessero venire, torneranno sempre. Invito il sindaco di Milano, Sala molto volentieri". Lo ha detto Jole Santelli , presidente della Regione Calabria partecipando a "Un giorno da pecora" su Radio-Uno.

"Dove li porterei? Ieri abbiamo fatto una riunione - ha aggiunto Santelli - con tutti i comuni bandiere blu della Calabria: gli farei fare un giro delle bandiere blu calabresi, si chiama 'Blu Calabria. Calabria free' e niente quarantene". Sulle posizioni espresse in materia dai suoi colleghi governatori, Santelli ha poi aggiunto che "ognuno di loro ha il suo tipo di politica e di attenzioni. Io penso che noi di attenzione ne abbiamo avuto moltissima e ritengo che i controlli di salute debbano essere fatti in partenza e non in arrivo. Non nelle regioni ma nelle zone che possono essere complicate".

Una cena calabrese con governatori nord "Con un pò di regole possiamo farci un'estate serena"



"Una buona cena calabrese con Bonaccini, Fontana, Cirio e Toti. Cucino io". E' la proposta avanzata da Jole Santelli , presidente della Regione Calabria, per la fase 2 alla trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora" . "Mi pare che in Calabria si stia riaprendo - ha aggiunto Santelli - vedo che la gente è disciplinata e penso che con un po' di regole possiamo farci un'estate serena. Se gli altri hanno problemi noi non e ne abbiamo. Noi aspettiamo tutti in Calabria".

Temperature in spiaggia? Era una battuta "Ma molti medici l'hanno presa sul serio"



"Sulla temperatura in spiaggia ho fatto una battuta ma ho visto che molti medici l'hanno presa sul serio". Lo ha detto Jole Santelli a "Un giorno da pecora". "C'era certo un po' di esagerazione - ha aggiunto Santelli - ma cercheremo di fare di tutto per garantire una situazione tranquilla"

Assistenti civici? Non voglio litigare con Boccia



"No comment". Così Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, ha risposto ad una domanda su cosa ne pensasse degli assistenti civici in spiaggia per garantire le condizioni di sicurezza tra i bagnanti. "Per carità - ha poi aggiunto- non mi faccia litigare con Boccia".

A disagio con mascherina ma io la porto



"Io vado in giro con la mascherina ma noi, in Calabria, l'obbligo non l'abbiamo mai stabilito. Per quanto mi riguarda con la mascherina sono un po' a disagio perché mi viene la claustrofobia, non riesco a respirare. In compenso, però, stanno regalando un botto di mascherine, l'ultima ieri bellissima con sugli strasse, brillantoni e la "J" di Jole".