All'Istituto De Filippis Prestia di Vibo, scoperta microcamera in bagno per donne

Scoperta microcamera in bagno per donne in scuola Calabria. Completa di apparecchiatura per immagazzinare dati, avvisati i Cc

VIBO VALENTIA, 17 FEB - Una microcamera completa di hard disk per immagazzinare i dati è stata trovata nel bagno per le donne dell'istituto professionale "De Filippis Prestia" di Vibo Valentia.



A fare la scoperta, avvenuta il 13 febbraio scorso ma resa nota soltanto oggi, sarebbero state alcune studentesse che hanno notato una lucina lampeggiare all'interno del bagno. Insospettite, si sono avvicinate notando che si trattava del led rosso dell'obiettivo di una microcamera.



La dirigente dell'istituto ha informato della scoperta i carabinieri, che hanno sequestrato l'intera apparecchiatura. L'istituto "De Filipps-Prestia", che si occupa di una vasta serie di indirizzi, dalla pubblicità al commercio, fino all'odontotecnica, é frequentato da oltre 800 ragazzi.