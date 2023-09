Calcio Serie B. Scopri la maglia Away dell'US Catanzaro 1929: design bianco perla con dettagli giallorossi

Scopri la maglia Away dell'US Catanzaro 1929: design bianco perla con dettagli giallorossi. Design bianco perla con una texture che ripete il logo USCZ29 con colletto e giromaniche giallorossi, questa è la nuova maglia da trasferta delle Aquile che scenderanno in campo negli stadi della prossima Serie B, dalla Sicilia all’Alto Adige.

A fine maglia, sul risvolto è inciso il claim presente anche nella Maglia Home e che rappresenta un impegno del Club con i tifosi e la città: “Per la nostra gente, per la nostra maglia e per la nostra storia”. Il tergisudore e il giromanica sono personalizzati con il logo USCZ29, che si trova anche sul retro della maglia. Sul fronte si trovano lo scudetto dell’US Catanzaro sul lato cuore e il logo EYE Sport sul lato opposto, entrambi sono prodotti in uno speciale silicone ribassato e alleggerito.

La maglia è realizzata in tessuto Round Mesh che garantisce traspirabilità e leggerezza. Il filato è trattato con finitura wicking, per esaltare la traspirabilità e velocizzare l’asciugatura, rendendo il tessuto idrofobo. Il sudore viene immediatamente espulso agevolando l’evaporazione e assicurando un’asciugatura rapida della pelle. La maglia è confezionata all’interno di un packaging ecologico realizzato in materiale compostabile e plastic-free.

La nuova Maglia Away rappresenterà certamente un “must” per i tifosi e accompagnerà il racconto della nuova appassionante avventura del Catanzaro nella serie cadetta. Il debutto della maglia avverrà domenica 23 luglio, in occasione dell’amichevole con la Fiorentina.

Prodotto Ufficiale EYE Sport – US Catanzaro 1929, la maglia bianca è realizzata in Italia negli stabilimenti EYE Sport di Cagliari, dove tutto il ciclo produttivo è alimentato da impianto fotovoltaico.

La Maglia Away è ora disponibile su eyesportshop.com e presso l’US Catanzaro 1929 Official Store di Catanzaro e Soverato.