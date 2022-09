Scuola: Azzolina, interventi su 10 mila aule

ROMA, 09 SET - "Un istituto su tre ha avuto almeno un intervento, sono oltre 5177 le aule in più ricavate, 4812 quelle ampliate per un totale di quasi 10 mila aule. Abbiamo finanziato l'affitto di spazi esterni alle scuole trovando una soluzione alternativa alle aule comunque adatta alla didattica per oltre 200 mila studenti.

Abbiamo investito sugli arredi recuperando in 2 mesi un ritardo di 20 anni". Così la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina in conferenza stampa.