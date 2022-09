Serie A: cosa ci ha mostrato la prima parte di questa stagione

La stagione calcistica è appena iniziata ma ci sono già molte cose di cui parlare, per quanto riguarda il campionato di serie A 2022-2023. Dopo appena due giornate infatti le formazioni hanno interrotto il loro punteggio a bottino pieno, questo per via anche di un calendario che già dalle prime uscite ha proposto importanti sfide e scontri di vertice. Abbiamo già assistito a gare del livello di Atalanta-Milan, Juventus-Roma, Fiorentina-Napoli, Lazio-Inter, Milan-Inter e Lazio-Napoli, solo per citare le partite più interessanti.

Le squadre finora imbattute del campionato di serie A

Dopo cinque turni ci sono infatti solo quattro squadre imbattute e tra queste solo l’Atalanta ha vinto quattro delle cinque partite disputate. Un avvio di stagione che sotto questo punto di vista ha già mostrato un equilibrio e un livello di competizione migliore rispetto agli anni passati. Elemento che già lo scorso anno si era palesato, ma che stavolta pare essere ancora più presente e centrale, visto l’ampio numero di squadre che potrebbero svolgere un ruolo importante in questo campionato. La partenza è stata anticipata anche per via di un calendario che già in fase di ideazione ha dovuto tener conto del lungo stop che ci sarà tra il mese di novembre e dicembre per consentire ai giocatori stranieri di unirsi alle proprie nazionali per il mondiale in Qatar. Finora abbiamo visto come Roma, Udinese, Atalanta, Napoli e Milan abbiano dimostrato di avere qualcosa di più rispetto alle altre.

Un inizio di stagione complicato per Juve, Inter e Lazio

Mancano all’appello in modo più o meno clamoroso squadre come Lazio, Juventus, Fiorentina e Inter. In particolare è stata proprio la formazione nerazzurra guidata dal tecnico Simone Inzaghi che ha mostrato alcuni limiti, principalmente per quanto riguarda il reparto difensivo. Due sconfitte in campionato a cui ora bisogna anche sommare la gara interna di Champions persa contro i campioni del Bayern Monaco. Tre sconfitte su sei uscite è un numero piuttosto importante, specialmente se si considera il mercato della formazione di Inzaghi. Un po’ simile rispetto a quello che sta accadendo alla Juventus, con la differenza che la squadra allenata da Massimiliano Allegri risulta ancora imbattuta in campionato, mentre in Champions League ha subito la sua prima sconfitta stagionale in trasferta contro il PSG.

La Lazio di Maurizio Sarri può aspirare a una classifica importante?

Lazio e Fiorentina sono chiamate al banco di prova, viste le ambizioni che le squadre e soprattutto i due tecnici non hanno mai nascosto. Sicuramente la Lazio di Maurizio Sarri parte più avanti rispetto alla Fiorentina di Vincenzo Italiano, squadra di qualità, che deve però rivedere la propria azione offensiva, avendo realizzato fin qui appena quattro reti. Si pensi che ad esempio Milan e Napoli sono già andate in doppia cifra. Per quanto riguarda la Lazio, la formazione biancoceleste ha disputato gare di buon livello, dove spicca senza dubbio la vittoria contro l’Inter di Inzaghi. Una vittoria chiara ed evidente che però nasconde alcuni limiti di tenuta tecnico-tattica della squadra guidata dal tecnico toscano.

Le rivelazioni possibili di questo campionato: Torino, Atalanta e Udinese

Le vere rivelazioni di questo avvio di stagione restano però il Torino di Juric, l’Udinese di Sottil e l’Atalanta di Gasperini. Ammesso che squadre come Atalanta o Napoli, si possano ancora considerare rivelazioni, visto quello che hanno dimostrato in questi ultimi anni. Tuttavia per Torino e Udinese questa potrebbe essere una stagione di grande ambizione e riscatto, anche se ottenere l’accesso alle competizioni europee non è affatto facile, né scontata.

Il ritorno alle cosiddette sette sorelleche quest’anno potrebbero diventareotto

Lì davanti, dove attualmente si trovano Atalanta, Napoli e Milan, ci sono ancora da valutare squadre come Roma, Inter, Juventus, Fiorentina e Lazio. Azzardare un pronostico in termini di scommesse calcio non è così semplice, visto il livello e l’equilibrio di questo campionato di serie A. Quasi un ritorno all’epoca delle cosiddette sette sorelle, che questa volta potrebbero addirittura crescere di numero arrivando appunto a otto. Presto da dire, in una stagione che inizia già con la consapevolezza che sarà piuttosto lunga e travagliata, dove sarà importante arrivare bene a metà novembre, ma soprattutto ripartire alla grande a gennaio, quando il campionato e le competizioni europee torneranno.

Il campionato di concluderà come da calendario il prossimo 4 giugno 2023. Campionato che quest’anno presenta una new entry assoluta per quanto riguarda la nostra serie A. Ancora a caccia di punti è infatti il Monza di Giovanni Stroppa, ma ci sono molte squadre lì in fondo che dovranno fare molto di più per ottenere la salvezza. Cremonese, Sampdoria, Lecce, Bologna, Empoli, Spezia e Verona. Fino a questo momento questo pare il gruppo che sarà coinvolto per la lotta salvezza, anche se Verona e Spezia hanno già ottenuto almeno un successo. Molto male la partenza per Monza, Cremonese, Sampdoria e Lecce, ancora a caccia di punti preziosi e della prima vittoria stagionale.