Serie D: Aventi diritto, chiuse le iscrizioni. Al termine della procedura di iscrizione, hanno presentato domanda 163 club

ROMA 24 LUG - Al termine della procedura di iscrizione, hanno presentato domanda di ammissione al campionato di Serie D 2020/2021 n. 163 società aventi diritto. Non hanno avanzato richiesta le seguenti società: San Marino e Vigor Carpaneto. Tutte le documentazioni saranno esaminate dalla Co.Vi.So.D. che, entro il 28 luglio, comunicherà alle società l’esito dell’istruttoria inviandone copia per conoscenza alla Lega Nazionale Dilettanti e al Dipartimento Interregionale. La domanda s’intenderà accolta a seguito di esito positivo da parte della Co.Vi.So.D. mentre, in caso contrario, le società potranno presentare ricorso avverso l’istruttoria negativa entro il 31 luglio 2020 (ore 17.00). La Co.Vi.So.D. esprimerà, entro il 4 agosto, parere motivato sui ricorsi proposti nella prossima riunione della Lega Nazionale Dilettanti. La decisione sull’ammissione ai Campionati verrà assunta dal Consiglio Direttivo della LND il quale potrà escludere anche quelle Società che, a seguito di accertamento, si siano rese responsabili della presentazione di documentazione amministrativa falsa e/o mendace.