Sfratto ad Ancona: pensionato trova 450 chili di rifiuti nell'appartamento

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Un episodio sconcertante ha scosso la città di Ancona, dove un pensionato ha scoperto una situazione drammatica dopo aver sfrattato un'inquilina morosa. L'uomo, proprietario di un appartamento, aveva deciso di affittarlo a una donna di 50 anni con una figlia di 10 anni, mossa da un gesto di generosità per aiutare una famiglia in difficoltà. Tuttavia, la vicenda ha preso una piega inaspettata: secondo il racconto del pensionato, non avrebbe mai ricevuto i canoni di locazione, accumulando un debito di quasi 5.000 euro.

La situazione è precipitata quando, dopo lo sfratto, l'uomo ha fatto ritorno nell'appartamento e ha trovato una scena agghiacciante: 450 chili di rifiuti accumulati all'interno dell'abitazione. Non solo, ma nell'appartamento sarebbero rimasti anche due gatti, lasciati soli dalla donna. Per questo motivo, l'inquilina è stata denunciata per abbandono di animali, un reato previsto dal codice penale.

La storia ha suscitato scalpore nella comunità locale, evidenziando non solo il problema degli affitti non pagati, ma anche le condizioni in cui possono versare gli immobili quando vengono trascurati. Il pensionato, che aveva cercato di tendere una mano, si ritrova ora a dover fare i conti con danni ingenti e una situazione di degrado che richiederà tempo e risorse per essere risolta.

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Le autorità competenti sono intervenute per accertare i fatti e valutare le responsabilità. La donna dovrà rispondere dell'accusa di abbandono di animali, mentre restano da chiarire le circostanze che hanno portato all'accumulo di rifiuti e al mancato pagamento dell'affitto. Questo caso solleva interrogativi sulla gestione degli affitti e sulla necessità di maggiore tutela per i proprietari, ma anche sulla protezione degli animali domestici in situazioni di disagio abitativo.