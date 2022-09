Sfruttò minori per accattonaggio, arrestata latitante

Sfruttò minori per accattonaggio, arrestata latitante. Viaggiava su bus verso Slovenia.Operazione Polizia nel goriziano

TRIESTE, 31 DIC - Una donna di 59 anni, cittadina romena, è stata arrestata ieri sera nei pressi del casello autostradale di Villesse (Gorizia) in quanto destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di impiego di minori nell'accattonaggio e inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori.

La donna dovrà scontare due anni di carcere. L'ordinanza era stata emessa nel 2014 dal tribunale di Reggio Calabria. La donna stava viaggiando a bordo di un autobus con targa romena diretto in Slovenia ed è stata rintracciata dagli agenti della Polizia di frontiera terrestre di Gorizia, nel corso di consueti controlli di retrovalico. La 59enne è stata portata nel carcere di Trieste, a disposizione dell'autorità giudiziaria.