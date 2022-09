SGF. La lotta paga e "Donne e Diritti" ne è consapevole.

SAN GIOVANNI IN FIORE, 25 GIUG - Quelli appeni trascorsi sono stati giorni intensi, di mobilitazione e protesta. Appena verificato che al nostro ospedale era in atto l'ennesima spoliazione abbiamo deciso di promuovere una protesta sociale, chiamando alla mobilitazione le forze sociali, politiche, culturali, del volontariato.

Abbiamo svolto un sit in davanti la sede dell'Asp di Cosenza ed uno permanente davanti al nostro ospedale. Abbiamo registrato l'impegno e la solidarietà della nostra Comunità, cosi come abbiamo dovuto prendere atto e rintuzzare strumentalizzazioni e logiche assurde da parte di livelli istituzionali più presi dal loro vuoto apparire che non dal porsi come garante e protagonista diretto della rappresentanza di tutti.

Ma oggi è arrivato l'atto dell' Asp che abbiamo preteso ed ottenuto.

Siamo contente e una ennesima vittoria. comunichiamo di sospendere ora il sit in permanente.

Ma non è finita.

Vogliamo la riqualificazione del nostro Ospedale, vogliamo certezza sul suo rilancio e vogliano la piena integrazione dei servizi socio-sanitari.

W Donne e Diritti,

W San Giovanni in Fiore.