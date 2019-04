Siria: Damasco raid Israele su postazione militare

DAMASCO, 13 APRILE - Almeno tre soldati sono rimasti feriti in un raid israeliano lanciato contro una postazione militare nella provincia siriana di Hama. Lo riferisce l'agenzia di stampa Sana che cita un funzionario militare. Nell'attacco sono stati distrutti diversi edifici. Secondo quanto si è appreso, il raid è stato condotto vicino alla città di Masyaf, nel centro del Paese: i jet israelianI hanno sparato missili verso la Siria dallo spazio aereo del Libano e il sistema di Difesa siriano ne ha abbattuti alcuni. Nessun commento al momento da Israele anche se recentemente il governo ha ammesso di aver colpito obiettivi iraniani in Siria. L'ultimo attacco aereo in questo senso è stato condotto a fine marzo.