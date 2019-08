Sorteggi Champions League: bene Napoli, Atalanta e Juve, l'Inter trova subito il Barça

MONTECARLO, 30 Agosto - Parte ufficialmente la stagione calcistica. Dopo il week-end appena trascorso di campionato, nel pomeriggio di ieri a Montecarlo, sono stati effettuati i sorteggi per la Champions League 2019-2020.

L'urna principesca, è stata favorevole, almeno sulla carta, al Napoli e alla new-entry Atalanta che affronteranno rispettivamente Liverpool, Salisburgo e Genk i partenopei e Manchester City, Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria, la Dea. La Juve, direttamente dalle mani di Wesley Sneijder, pesca l'Atletico Madrid, il Bayer Leverkusen e la Lokomotiv Mosca. Girone di ferro per l'Inter di Conte che dovrà vedersela con Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga. Otto gironi, 32 squadre divise in quattro fasce durante il sorteggio per distribuire gli incastri con le teste di serie.

Le danze verranno aperte nelle due giornate del 17 e 18 settembre, l'Inter nella cornice di San Siro, ospiterà lo Slavia, alle 19. Alle 21 sarà il turno del Napoli che farà da padrone di casa con gli inglesi del Liverpool. Ventiquattro ore dopo, scenderanno in campo l'Atalanta che sarà a Zagabria contro la Dinamo e la Juve a Madrid in sfida con l'Atletico, entrambe le gare avranno inizio alle ore 21.

La regina d'Europa, verrà incoronata il 30 maggio 2020, nello Stadio Olimpico Ataturk di Instanbul.

TUTTI I GIRONI:



GIRONE A

Paris Saint-Germain

Real Madrid

Bruges

Galatasaray



GIRONE B

Bayern Monaco

Tottenham

Olympiacos

Stella Rossa



GIRONE C

Manchester City

Shakhtar Donetsk

Dinamo Zagabria

Atalanta



GIRONE D

Juventus

Atlético Madrid

Bayer Leverkusen

Lokomotiv Mosca



GIRONE E

Liverpool

Napoli

Salisburgo

Genk



GIRONE F

Barcellona

Borussia Dortmund

Inter

Slavia Praga



GIRONE G

Zenit

Benfica

Lione

Lipsia



GIRONE H

Chelsea

Ajax

Valencia

Lille





Laura Fantini

fonte immagine gianlucadimarzio.com