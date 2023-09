Soveria Simeri, il 4 agosto torna la Festa della Bufala

Appuntamento per il 4 agosto a Soveria Simeri (CZ): torna, anche quest'anno, la Festa della Bufala. L'evento è organizzato dal Comune di Soveria Simeri, dalla Pro Loco di Soveria Simeri, con il contributo di Regione Calabria nell'ambito dell'iniziativa Calabria Straordinaria ed il supporto di Progean-Consulenti di Direzione.

Nell'ambito della rassegna del Festival Solidale dei Sapori della Terra, Soveria Simeri si animerà a festa per tutti i visitatori che vorranno degustare i prodotti tipici ed identitari del proprio territorio, fra le vie del borgo.

Il menù della serata prevede, infatti, un'offerta delle locali tipicità enogastronomiche: antipasto di mozzarella di bufala, un primo di pasta fresca Fioccata con carne di bufala, un secondo di carne ed hamburger bufalina e, per dolce, un cannolo farcito con ricotta di bufala. Le carni ed i prodotti caseari verranno offerti da Tenuta Guglielmina, realtà locale ormai affermata nella produzione bufalina nell'intera Regione. Il menù verrà accompagnato da un'altra eccellenza prodotta nel territorio soveritano, la degustazione dei vini prodotti dalle pluripremiate Cantine e Vigneti Dell'Aera.

La degustazione è organizzata con la collaborazione del Servizio Catering Brigata, che supporta l'organizzazione degli eventi enogastronomici fra i più grandi della Calabria.

Spazio, durante la serata, anche alle attività di animazione ed intrattenimento: la serata si arricchirà degli spettacoli degli Artisti di Strada, delle musiche itineranti di Orkestrana Orkestra e dallo Show Drag condotto da Francys Power.

Ad aprire l'evento, per le ore 18, un convegno sulla valorizzazione delle tipicità locali e sulle potenzialità della dieta mediterranea. Ad intervenire: Mario Amedeo Mormile, (Sindaco di Soveria Simeri e Presidente della Provincia di Catanzaro) con saluti istituzionali e presentazione generale;

l'imprenditore agricolo Tommaso Salazar, con la presentazione della sua azienda e dei suoi prodotti (https://www.tenutaguglielmina.com/);

Il dott. Zicarelli Fabio, con intervento sulla valorizzazione dei prodotti lattierocaseari e sulle proprietà della carne di bufala; l'imprenditore agricolo dott. Matteo dell'Area, con presentazione azienda e prodotti (https://dellaeravini.it/); l'mprenditore agroalimentare Fioccata Salvatore, produttore di pasta fresca con valorizzazione della dieta mediterranea; la dott.ssa Giusy Samantha Voce, con l'introduzione sulla valorizzazione del territorio; il dott. Wlady Nigro, fondatore di Calabria Food Porn.

Le dichiarazioni del Presidente della Pro Loco locale, Carmine Perri: "Cibo, cultura, tradizione, identità e valorizzazione: sono queste le parole su cui si fonda la Proloco di Soveria Simeri. Con tanto orgoglio, siamo lieti di annunciare il ritorno, anche quest’anno, della festa della Bufala, organizzata nell’ambito della rassegna festa solidale dei sapori della terra con il contributo del comune e della regione Calabria.

Per l’evento culturale che si svolgerà nel pomeriggio prima dell’apertura degli stand, abbiamo deciso di coinvolgere importanti relatori, imprenditori locali che appartengono al settore enogastronomico, con lo scopo di condividere le loro esperienze e per trasmettere l’importanza, non solo delle attività locali, ma anche di tutti quegli aspetti legati alla sfera del turismo enogastronomico.

La mission del nostro progetto è proprio quello di iniziare un tavolo di lavoro che possa coinvolgere enti pubblici e privati per avviare un progetto legato alla valorizzazione dei prodotti tipici del nostro territorio".

L'intera comunità soveritana vi aspetta numerosi!