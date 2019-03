Spari in centro storico Napoli, trovati 3 bossoli a terra

NAPOLI, 17 MARZO - La segnalazione e' arrivata in piena notte: colpi di pistola nel cuore del centro storico di Napoli. Era una nuova 'stesa', un raid armati in scooter con spari in aria che ha come scopo quello di 'marcare' il territorio e intimidire. I carabinieri sono arrivati in via Anticaglia e hanno trovato in una vetrina di un centro scommesse chiuso, quattro fori. Ma e' bastato poco a comprendere che erano frutto di colpi di pistola datati nel tempo. Poco piu' avanti invece, in vico Giganti, sono stati trovati a terra tre bossoli calibro 9, quelli esplosi nella notte . Nessuna persona e' rimasta colpita ma in quella strada vivono personaggi di spicco del clan Sibillo dei Decumani in lotta contro i Mazzarella per il controllo dei traffici di droga.