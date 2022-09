Sport Lombardia Milano Sport-Calcio. Inter-Conte, l'allenatore resta martedì 25 agosto, 2020

MILANO 25 AGO - Antonio Conte e l'Inter avanti insieme. Il club nerazzurro ha diffuso un comunicato ufficiale: "L'incontro di oggi tra il Club e Antonio Conte è stato costruttivo , nel segno della continuità e della condivisione della strategia. Con esso sono state stabilite le basi per proseguire insieme nel progetto".



NIENTE ALLEGRI - Così anche nella prossima stagione Conte resterà sulla panchina dell'Inter, con cui è sotto contratto fino a giugno 2022. Di conseguenza si chiudono le porte dei nerazzurri per Massimiliano Allegri, l'ex allenatore della Juventus che era già stato contattato in caso di divorzio con Conte.



AUSILIO RESTA - Confermata anche tutta la dirigenza al completo, compreso il direttore sportivo Piero Ausilio.