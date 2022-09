Sport: non ci sono condizioni per ulteriori aperture stadi

Sport: non ci sono condizioni per ulteriori aperture stadi. Per pubblico manifestazioni sportive. Resta preassegnazione posti.

ROMA, 26 SET - Il Comitato tecnico scientifico (Cts), sulla base degli attuali indici epidemiologici ed in coerenza con quanto più volte raccomandato, ritiene che "non esistano al momento le condizioni" per consentire, negli eventi sportivi all'aperto e al chiuso, "ulteriori aperture".

lo rende noto lo stesso Cts, precisando che "resta comunque imprescindibile assicurare - per ogni evento autorizzato dalle norme attualmente in vigore - la prenotazione e la preassegnazione del posto a sedere con seduta fissa, il rigoroso rispetto delle misure di distanziamento fisico di almeno 1 metro, l'igienizzazione delle mani e l'uso delle mascherine".