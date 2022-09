Stasera a Scolacium in arrivo “I Messaggeri” di Emma Dante

Armonie d'Arte FestivalStasera a Scolacium in arrivo “I Messaggeri” di Emma DanteUno spettacolo intenso e profondo tra recitazione, canti e musica

CATANZARO 26 AGO - Uno spettacolo profondo e intenso attende stasera il pubblico di Armonie d'Arte Festival, diretto da Chiara Giordano. Nell'incantevole scenario del Parco Archeologico Nazionale Scolacium di Borgia (CZ), andrà in scena “I Messaggeri” di Emma Dante. Uno straordinario lavoro quello pensato dalla regista e attrice, conosciuta e apprezzata per la sua ricerca dell'immediatezza comunicativa basata sul ritmo, sul linguaggio e sull’uso del dialetto, e che ha al suo centro l’universo culturale siciliano, le sue origini. Debuttato con successo lo scorso 21 agosto a Spoleto, lo spettacolo-concerto è tratto da Euripide e Sofocle, con canti e musica dei Fratelli Mancuso ed ha per protagonisti Elena Borgogni, Sandro Maria Campagna, Adriano Di Carlo, Naike Anna Silipo e Sabrina Vicari.

“Parla, dicci cos´è accaduto agli infelici, lo esorta il Coro. E il Messaggero comincia. Senza risparmiarci i particolari”...I messaggeri delle tragedie ci riguardano da vicino, assomigliano ai nostri messaggeri contemporanei, portatori di dolore e lutto.

Se accostiamo il racconto della Protezione Civile, ascoltato puntualmente in questi mesi, a quello delle tragedie greche, tra il nostro bollettino e la narrazione dei messaggeri troviamo molte analogie.

<>

<>

I biglietti sono acquistabili sul sito www.armoniedarte.com. Inoltre, la biglietteria del Festival è aperta al Parco Scolacium tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19, tranne il lunedi, e la sera dello spettacolo sino alle ore 22.