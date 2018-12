Dramma della gelosia. Spara e uccide moglie e i due figli di 4 e 6 anni

CATANIA , 9 DICEMBRE - Dramma della gelosia nel Catanese. Un consulente finanziario di 34 anni ha ucciso a colpi di pistola la moglie di 34 anni e i suoi due figli minorenni di 4 e 6 anni. E' successo nella tarda mattinata di oggi a Paterno', nel Catanese. Movente del delitto la gelosia. L'arma era detenuta legalmente. Indagano i carabinieri. L'uomo si e' poi tolto la vita. La strage e' avvenuta nella casa di via Liberta' 25, nel centro di Paterno'. Aa chiamare i soccorsi sono stati i parenti, che non avevano piu' avuto notizie dei loro familiari.

Il padrino dell'assassino, era un ragazzo d'oro



"Gianfranco era un ragazzo d'oro. Un grande lavoratore ed era molto legato alla famiglia. Lui con me e' nato una seconda volta. Quando era piccolo gli ho salvato la vita.". Trattiene a stento il pianto Paolo Bruno, cugino e padrino di Gianfranco Fallica, 32 anni, l'assassino della sua famiglia.. "Aveva quattro o cinque anni, adesso non ricordo bene - racconta Bruno - eravamo in spiaggia a Sant'Alessio d'estate e io non mi sentivo molto bene, ero sdraiato. Lui stava giocando quando si e' buttato a mare, ma nessuno lo ha visto. All'improvviso l'ho visto galleggiare e mi sono tuffato. Era lui, Gianfranco, travolto dalle onde. L'ho tirato fuori dall'acqua, gli ho fatto la respirazione bocca a bocca e il massaggio cardiaco, nel frattempo sono arrivati i soccorsi. E' stato un miracolo. E lui, da grande, mi ha scelto come padrino". Alla domanda sul perche' di un gesto simile, Paolo Bruno ha risposto: "Cosa e' successo? Non lo so. Si parla di gelosia? Io non ne ho mai avuto l'impressione, ma non mi sento ne' di confermare, ne' di smentire perche' sono dinamiche troppo personali"



Suocera assassino urla e inveisce, "maledetto"

"Maledetto maledetto. Cosa gli hai fatto...": ha urlato a squarciagola e non riusciva a darsi pace la mamma di Vincenza "Cinzia" Palumbo, la giovane moglie uccisa insieme con i due figli in casa dal marito Gianfranco Fallico che poi si e' tolto la vita. Sotto la palazzina di due piani nella quale dove viveva la famiglia, al civico 25, i giornalisti sono stati tenuti a distanza mentre c'era un via vai di parenti e amici della coppia. Ultimati i rilievi degli investigatori, le quattro salme saranno trasferite all'obitorio dell'ospedale 'Cannizzaro' di Catania.