Tennistavolo Norbello: l'esordio delle due compagini di A2 femminile

NORBELLO, 2 OTTOBRE 2021 - L’arrivo della paraguaiana Lucero Ovelar ha praticamente mosso le prime acque di un’attività agonistica che, come nelle stagioni precedenti, continuerà ad essere molto intensa e frenetica. Non sono ancora scese in campo le due ammiraglie di A1 maschile e A1 femminile (lo faranno nel prossimo week end) che già crea aspettative e suspence la A2 femminile: per la prima volta nella storia del sodalizio del Guilcer si presenta ai nastri di partenza con due formazioni, e parteciperà alla Coppa Europea “Europe Trophy”.

Una di loro esordirà tra le mura amiche, mentre l’altra sarà di scena nel Mantovano. Due aperitivi domenicali utili a riprendere confidenza col clima vero e proprio di una stagione che somiglia sempre di più a quelle ante epidemia Sars-Cov-2.

“Non c’è dubbio – riflette il presidente Simone Carrucciu – ovunque si respira aria di rinascita e noi faremo del nostro meglio per contribuire al buon esito di questa transizione adempiendo con puntigliosità a tutte le regole che servono a segare la circolazione del virus. A partire dall’accesso in palestra solo con Green Pass”. A breve si conosceranno gli organici di tutte le squadre impegnate nelle varie serie ma ora la dirigenza del club norbellese si prepara a fare il tifo alle norbelline: “Auguro a tutte loro un ottimo e sereno inizio di campionato - conclude Carrucciu – che come sempre sarà lungo e periglioso, ma le nostre protagoniste sono note per avere un grande carattere e tantissima esperienza”.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone B

Prima e Seconda giornata di andata Domenica 3 ottobre 2021 Ore 11:00/14:00

Sede di Gioco Palatennistavolo - Via Puccini, 4 - Castel Goffredo (MN)

A.S.D. Tennistavolo Norbello - Blu ASD Tennistavolo Morelli



Tennistavolo Castel Goffredo A.S.D. Tennistavolo Norbello

IL RITORNO SUI CAMPI DI MAMMA GIULIA

Inutile fare previsioni, perché nessuna sa dell’altra e solo dopo gli approcci del primo concentramento si conosceranno le velleità di tutte le protagoniste. Il girone B racchiude principalmente formazioni lombarde (TT Vallecamonica, TT Coccaglio, Tennistavolo Castel Goffredo, Tennistavolo Morelli di Cernusco sul Naviglio) e una piemontese (Tennis Tavolo Torino).

Ad affrontarle ci sarà un quartetto più che noto alla tifoseria norbellese. A partire dall’italo armena Gohar Atoyan, proseguendo con Giulia Cavalli, Ana Brzan, l’italo ungherese Crisztina Nagy ed Eleonora Trudu. Una cosa è arcinota: non sono atlete che si arrenderanno facilmente.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone

Prima e Seconda giornata di andata Domenica 3 ottobre 2021 Ore 09:30/12:30

Sede di Gioco Palestra Comunale – Via Azuni – Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello - Giallo P.G. Frassati Napoli



A.S.D. Tennistavolo Ausonia Enna A.S.D. Tennistavolo Norbello - Giallo

CON MARIALUCIA LA SERENITA’ È ASSICURATA

Con il “Giallo” ci si sposta decisamente più a sud dello Stivale con l’abruzzese TT Vasto, la campana PG Frassati, la romana Eureka, la siciliana Ausonia Enna e il Tennistavolo Casper di Reggio Calabria.

Per contrastare le formazioni del Mezzogiorno italiano la dirigenza ha pensato ad un trio giovane, accompagnato però da una chioccia da favola, qual è la bandierissima guilcerina Marialucia Di Meo. Le sue dritte saranno ascoltate con vivo interesse da Gaia Smargiassi, Lucero Ovelar e Martina Mura.