Tennistavolo Norbello: mobilitazione in grande stile per onorare sei campionati nazionali

NORBELLO, 26 MARZO 2021 - Si salvi chi può. L’intera e vastissima famiglia del Tennistavolo Norbello impegna tutte le proprie forze per assecondare gli impegni di ben sei campionati nazionali. Come le bandierine del risiko si posizionerà sulle superfici di diverse regioni italiane. Dalla Lombardia alla Puglia, passando per l’Umbria, sarà un fiorire di delegazioni giallo blu che con le loro divise ufficiali si faranno notare tra scali aeroportuali e autogrill. In casa ospiterà la forte formazione Toscana.

La novità di un canovaccio che va avanti da gennaio, fortunatamente senza intoppi, è data dall’esordio delle formazioni paralimpiche, ben due per non farsi mancare niente. Un appuntamento che farà felici soprattutto gli stessi atleti vogliosi di riprendere confidenza con un ambiente che rimpiangevano continuamente.

“Abbiamo voluto la bicicletta, ed ora pedaliamo pensando sempre al bene dei nostri tesserati”. Così il presidente Simone Carrucciu che coordina con i suoi mezzi avanguardistici multimediali le numerose squadre nei loro movimenti in mezzo al Tirreno e lungo la Penisola. “Ci capita raramente di vedere tutte le nostre formazioni impegnate contemporaneamente, ma la fatica organizzativa viene compensata da un entusiasmo collettivo che riempie di gioia e ci fa andare avanti in quella che per noi è una grande passione, offrendo sempre il massimo per rendere felici i nostri amici pongisti. A tutti loro e ai dirigenti che mettono anima e cuore per tenere in piedi questa grande famiglia un sincero in bocca al lupo”.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone unico

Settima giornata Domenica 21 marzo 2021 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni – Norbello (Or)

A.S.D. Tennistavolo Norbello USD Apuania Carrara Tennistavolo





ARRIVA L’UNICA FORMAZIONE CHE PUO’ CONTRASTARE LA LEADERSHIP DEL TOP SPIN MESSINA

I tifosi si staranno mangiando il cappello dalla rabbia, come Rockerduck insegna tramite le strisce disneyane. Nel cuore della Sardegna più agreste circoleranno probabilmente campioni come Mihai Bobocica, Leonardo Mutti, e altri compagni di livello continentale. Ma i masticatori sardi di tennistavolo d’élite rinunceranno a vederli dal vivo, per il solito problema che ormai attanaglia la vita pubblica di ciascun individuo.

I padroni di casa non si daranno per perdenti in partenza e proveranno a seminare trabocchetti come già hanno saputo fare in precedenza sia Yaroslav Zhmudenko, sia Moises Campos. Con loro il tecnico giocatore Catalin Negrila e Pasquale Vellucci.

Il gruppo toscano, appena tre gare disputate, è a punteggio pieno e farà in modo di non abbassare la media.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone unico

Prima giornata di ritorno Sabato 20 marzo 2021 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Scuole – via Matteotti – Bagnolo S. Vito (MN)

Paninolab Bagnolese A.S.D (Mn) A.S.D. Tennistavolo Norbello





DARE IL TUTTO PER TUTTO

Inutile girarci intorno. Serve un rigoroso cambio di marcia, dando spazio alle concretezze. Il test di Bagnolo San Vito contro la vicecapolista richiede un impegno sopra le righe. Il terzetto che arriverà nel mantovano, Caterina Toliou, Carol Kumahara e Krisztina Nagy, non ha bisogno di ulteriori sermoni.

Le avversarie potrebbero opporsi in formazione tipo e cioè con l’esperta italo cinese Tian Jing (77,8%), la lituana Ruta Paskauskiene (62,5%) e Veronica Mosconi (50%).

All’andata terminò 4-1 per la formazione lombarda, un pretesto in più per cercare il riscatto.

Campionato Paralimpico Serie A2 Maschile – Gruppo 1-5

Prima, Seconda, Terza giornata di andata Sabato 27, Domenica 28 marzo 2021 h. 15 – 18 - 9:00

Sede di Gioco Pala Cicogna – via Tiro a Segno – Cerignola (FG)

A.S.D. Tennistavolo Quartu A.S.D. Tennistavolo Norbello



A.S.D. Tennistavolo Norbello A.S.D T.T. Olimpicus A.S.D. Tennistavolo Norbello Nerviano Lions

C’E’ ANCHE IL DERBY DI FAMIGLIA

Il gruppo 1-5 è riservato ai paralimpici in carrozzina e nel clan norbellese scalpitano Giammarco Mereu e Daniel Catalin Maris. Nulla si sa sulle compagini avversarie, ma l’effetto sorpresa rende ancor più accattivante la missione pugliese. A parte ovviamente il match d’esordio che li vede opporsi contro la società amica Tennistavolo Quartu in cui militano i compagni d’allenamento Luca Bulla e Giancarlo Cossu.

Campionato Paralimpico Serie A2 Maschile – Gruppo 6-10

Prima, Terza giornata di andata Sabato 27, Domenica 28 marzo 2021 h. 15 – 18 - 9:00

Sede di Gioco Pala Cicogna – via Tiro a Segno – Cerignola (FG)

Albatros Zafferana Etnea A.S.D. Tennistavolo Norbello



A.S.D. TT La Saetta A.S.D. Tennistavolo Norbello

TOH, ARIECCOLI

Ormai diventati due vessilli inamovibili dell’entourage norbellese, i giocatori in piedi Mauro Mereu e Francesco Sanna conoscono perfettamente l’andazzo che andranno a ritrovare dopo lungo tempo.

Con loro ci saranno i tecnici Ana Brzan ed Eliseo Litterio che si divideranno le mansioni anche per seguire gli atleti della classe 5-10.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone A

Terza, Quarta giornata di ritorno Domenica 28 marzo 2021 Ore 11 – 14

Sede di Gioco Palasport – via Mazzini – Mazzano (Bs)

Parva Domus ASD TT Marco Polo A.S.D. Tennistavolo Norbello



A.S.D. Tennistavolo Norbello ASD TT Vallecamonica

UN ROUND MOLTO MISTERIOSO

Per Gohar Atoyan e compagne due impegni ricchi di incognite. Al tavolo l’ardua sentenza.

Campionato Serie B Femminile – Girone H

Prima giornata di ritorno Sabato 27 marzo 2021 Ore 14:00

Sede di Gioco Palatennistavolo – via Ferri – Terni

A.S.D. T.T. Campomaggiore Terni A.S.D. Tennistavolo Norbello





ULTIMA FATICA REGOLARE

Un terzetto tutto pepe per mantenere la prima posizione fino alla fine. La capitana allenatrice Marialucia Di Meo dovrà calmierare l’euforia delle altre due norbellocce sarde doc, Martina Mura ed Eleonora Trudu. Ce la farà?