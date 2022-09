Tennistavolo Norbello: tre gare in trasferta in A1 maschile e femminile

NORBELLO, 4 FEBBRAIO 2021 - Borsoni e valigie caratterizzeranno il primo fine settimana di febbraio, nel quale le due ammiraglie dai colori giallo blu avranno impegni sparsi tra Sicilia e Lombardia, passando per l’Emilia. Trasferte preparate minuziosamente dal presidente Simone Carrucciu che trova i ritagli giusti tra mille impegni utili a prenotare aerei, auto e le indispensabili visite mediche per stare in sintonia con i protocolli anti covid.

“Il tempo è sempre meno – dice Carrucciu - perché gestire due squadre militanti nei più importanti campionati nazionali, al di là dell’emergenza sanitaria, implica una serie di adempimenti riguardanti i viaggi delle squadre che devono raggiungere ad ogni costo la meta sancita dai calendari”. Indubbiamente, se tutte queste fatiche venissero supportate da risultati positivi, i futuri analoghi sforzi si affronterebbero con maggiore spensieratezza.

“Da questo turno attendo una reazione sorprendente da parte delle donne – continua il dirigente - che per le loro potenzialità non meritano quello zero in classifica, e muovere la graduatoria in un campo ostico come Cortemaggiore rappresenterebbe una vigorosa boccata d’ossigeno. Dal gruppo maschile non pretendo certo che vadano a fare i corsari a Messina, gara per noi molto complicata, ma la successiva spedizione a Vigevano, non essendo proibitiva, andrebbe affrontata col piglio giusto”.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone unico

Prima giornata (Recupero) Sabato 6 febbraio 2021 Ore 14:30

Sede di Gioco Villa Dante – viale San Martino– Messina (ME)

AL COSPETTO DEL GRANDE JOÃO MONTEIRO

La prima tappa del tour de force potrebbe trasformarsi in un ottimo allenamento per la gara dell’indomani. Il team norbellese si affaccia sullo Stretto per non assistere completamente passivo alle mirabilie pongistiche del blasonato attaccante mancino portoghese João Monteiro (due scudetti a Castel Goffredo più di un decennio fa), nel 2015 tra i trenta giocatori più forti del mondo e medaglia d’oro a squadre con la nazionale lusitana nel Campionato d’Europa del 2014. Pochissime anche le chances per racimolare punti a spese dei suoi compagni di squadra, a partire dal francese Andrea Landrieu tra i più forti praticanti della sua nazione, noto per un rovescio esplosivo. E che dire dei due italiani che completano il quartetto? Marco Rech Daldosso si è laureato qualche giorno fa campione italiano assoluto ed attualmente è n. 4 d’Italia. Due posizioni in meno rispetto all’azzurro Jordy Piccolin che l’8 dicembre 2020 ha partecipato alla storica prima uscita pandemica della nazionale mista contro il Resto del Mondo, nell’ambito del Trofeo Internazionale Città di Norbello.

Sarà ricordata come la gara del ritorno ufficiale di Catalin Negrila, nella doppia veste di allenatore giocatore. Conoscendolo non si sentirà battuto in partenza e infonderà ai suoi compagni la giusta dose di caparbietà. Pasquale Vellucci e il cubano Moises Campos avranno modo di acquisire esperienza contro la favoritissima per lo scudetto.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone unico

Terza giornata Domenica 7 febbraio 2021 Ore 15:30

Sede di Gioco Palatennistavolo Maragnani – via Ristori – Vigevano (PV)

A VIGEVANO PER FARE RISULTATO

Nella risalita verso la Bassa Padana il club isolano si irrobustisce. Yaroslaw Zhmudenko, reduce dai campionati nazionali ucraini, raggiungerà la comitiva per centrare l’obiettivo. E oltre a Negrila, in panchina siederà pure il maestro Eliseo Litterio. Tante attenzioni fanno capire che la partita viene considerata molto delicata ai fini della permanenza nella serie. L’ottimo risultato conseguito contro Milano all’esordio, infatti, non ha illuso nessuno e a detta di tutti una sconfitta a Vigevano potrebbe essere destabilizzante.

Di fronte si ritroveranno un collettivo composto dall’allenatore-giocatore moldavo Vitali Deleraico e dal forte pongista paralimpico (medaglia di bronzo a Rio 2016) di origini tunisine Amine Kalem che gli appassionati sardi hanno potuto ammirare nell’edizione 2019 del Trofeo Internazionale Città di Norbello. Nicholas Frigiolini (n. 42 d’Italia) bazzica nei piani alti del tennistavolo nostrano da diversi anni con esperienze varie distribuite tra Torino, Genova e Vigevano.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone unico

Terza giornata di andata Sabato 6 febbraio 2021 Ore 16:00

Sede di Gioco Palasport– via Galluzzi– Cortemaggiore (Pc)

NIENTE È PERDUTO

Per nulla facile, una delle sfide più classiche degli ultimi anni in questa serie vede le padrone di casa partire da favoritissime. La squadra allenata dall’ex Olga Dzelinska può contare su un trio italico in ascesa e che rappresenta l’ossatura della nazionale juniores con Arianna Barani, Valentina Roncallo, Jamìla Laurenti rispettivamente n. 6, 9, 10 delle classifiche nazionali. Alla “linea verde” si affianca la “pista russa” con il nuovo innesto Olga Kulikova e la confermata Valentina Sabitova che lo scorso anno, all’interruzione dei campionati, aveva una percentuale di vittorie dell’88%.

Se non fossero coinvolte in un ambiente sereno e allegro come quello di marca guilcerina, le norbellissime, in seguito alle due magre prestazioni iniziali, si ritroverebbero con il morale sotto i tacchi. Ma oltre alle coccole contano anche i risultati e la piazza d’onore di Chiara Colantoni ai recenti italiani di Terni è servita a dare la scossa al resto della squadra norbellese. A Cortemaggiore saranno seguite in panca da Eliseo Litterio, ma a dare consigli tattici importanti troveremo anche Krisztina Nagy e Giulia Cavalli.