Tennistavolo Norbello: volano le A2 femminili

NORBELLO, 14 FEBBRAIO 2023 - LE A2 FEMMINILI VINCONO, EMOZIONANO E PRIMEGGIANO

Ci fosse scappato il 3-3 con la prima della classe nel massimo campionato, sarebbe stato un week end dalle tonalità indiscutibilmente rosa ciclamino. Infatti nella A2 femminile le norbelline Gialle e Blu hanno colto tre successi ed un pareggio, che valgono per entrambe la vetta della classifica. Le ragazze della A1, con una formazione nuovamente rimaneggiata per un forfait dell’ultimo momento, hanno retto solo in parte all’impatto con il Castel Goffredo che sotto 2-0 è riuscita a cogliere il successo esterno.

“La classifica in A1 non è certo quella di due turni fa, quando avevamo raggiunto la seconda piazza – commenta il presidente Simone Carrucciu – ma ci sono ancora diverse sfide importanti che spero si possano affrontare al meglio. Nonostante la sconfitta, abbiamo comunque visto delle belle gare, dove spicca la buona prestazione di Veronica. Però oggi sono particolarmente contento delle nostre sei fantastiche protagoniste di A2 che confermano di essere affiatate e concrete. Un plauso va da una parte a Timea, Krisztina e Gohar, dall’altra a Lucero, Marialucia e Ana, davvero brave nel loro convincimento di tenere alto il nome della nostra società. Complimenti a tutte e speriamo di continuare ad assaporare momenti brillanti anche in futuro. E un ringraziamento particolare a Eleonora Trudu, sempre disponibile”.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Terza giornata di ritorno Sabato 11 febbraio 2023 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

Tennistavolo Norbello Tennistavolo Castel Goffredo 2 4

FUGACE ILLUSIONE

Stilare una programmazione adeguata sembra davvero inutile in casa guilcerina, visto che poi si palesano i contrattempi dell’ultimo minuto. Impegni improrogabili hanno tenuto in Romania Alina Zaharia. Si aggiunga pure l’indisponibilità del tecnico Domenico Colucci colpito dall’influenza e impossibilitato a raggiungere il cuore dell’isola. Come già spesso accaduto si è dovuto adottare un provvedimento tampone chiedendo nuovamente a Eleonora Trudu di sacrificarsi e approntare la sfida assieme alla polacca Magdalena Sikorska e a Veronica Mosconi. Ed è proprio l’atleta piemontese che compie un piccolo miracolo andando a vincere sull’avversaria russa Mariia Dolgikh. La striscia positiva prosegue con Magda che sfruttando al meglio la sua esperienza riesce a rintuzzare le potenzialità di una comunque superba Gaia Monfardini. Pronostico scontato ma tanta felicità in corpo per Eleonora Trudu che nel suo abecedario emozionale può raccontare di quella volta in cui sfidò la n. 25 al mondo di Taipei Chen Szu-Yu. Il pareggio si sarebbe potuto blindare nella sfida successiva, ma dopo aver perduto ai vantaggi il primo parziale, Sikorska non è più riuscita a tenere il passo scandito dalla difensora Dolgikh. Il resto è a senso unico, ma nel verso castellano, con Chen che lascia poco spazio a Mosconi e Monfardini: concede appena 5 punti a Trudu.

“Dopo le prime due partite iniziali - dichiara Veronica Mosconi - si poteva pensare a ripetere il pareggio dell’andata ma l’unica partita buona era quella di Magda con la difesa russa; purtroppo però non si è trovata bene. Invece io, con la taipeiana, non ho avuto nessuna chance, è troppo più forte rispetto alle altre. Sono contenta di essere riuscita a vincere con la Dolgikh, dopo aver perso 3-2 l’altra volta; ha un gioco con cui mi trovo bene nonostante ma in genere le difese non riesco a domarle”.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “B” Nazionale

Quarto Concentramento Domenica 12 febbraio 2023 Ore 11 - 14

Sede di Gioco Coccaglio (Brescia)

A.S.D. Tennistavolo Norbello Blu ASD TT Coccaglio Alghisi Verniciature 4 0 Tennis Tavolo TorinoEurologistica A.S.D. Tennistavolo Norbello Blu 3 3











TIMEA HA UNA MARCIA IN PIU’

La prima sfida serve a scaldare i motori per la successiva. Le padrone di casa si arrendono dopo dodici set di cui sei conquistati dall’ungherese Timea Peterman Varga e i restanti spartiti tra la sua connazionale (ma anche italiana) Krisztina Nagy e Gohar Atoyan.

A tu per tu con la vicecapolista Tennistavolo Torino, Timea è implacabile con Sofia Minurri; dopo un inizio esaltante, Gohar si arrende alla giovane Emma Sereno Regis e poi da vera lottatrice che è Nagy prevale al quinto su Elisa Armanini. Timea compie la sua quarta prodezza del giorno nei confronti di Sereno Regis, poi si assiste al ritorno delle piemontesi che con la tenacia di Minurri (che recupera e vince dopo il 2-1 di Nagy) accorciano le distanze. Infine Armanini coglie il definitivo pareggio dopo quattro set nei confronti di Gohar.

“Ritengo che la partita di Coccaglio sia stata un po' più facile – racconta la brava Timea Peterman Varga – perché essendo mattina eravamo più fresche. Tutte noi abbiamo giocato bene e ciò ci ha consentito di vincere 4-0. Per me la prima partita è stata contro Stefania Puricelli che ha un puntino sulla parte posteriore della racchetta. In Ungheria, quando ero più giovane, in allenamento ho affrontato giocatrici che avevano i puntini; quindi dopo le prime giocate ho risolto le mie difficoltà intraprendendo la giusta strada. Nella sfida con la cadetta Amelia Libretti credo di essere stata fortunata perché lei era al suo esordio in A2 e non essendo ancora rodata, ho potuto giocare meglio e alla fine ho vinto. Gohar e Kriszti sono apparse toniche e si sono esibite in modo eccellente, fugando qualsiasi dubbio sull’esito di questa sfida. Nel pomeriggio, dopo un’ora di pausa, quella col Torino è stata più difficile, perché ci siamo dovute riscaldare completamente. Nel clan avversario militano due cadette e un’under 21, quindi rispetto a noi parecchio più giovani. Ho affrontato Minurri e Sereno Regis, riuscendo a giocare soprattutto di rovescio, ad aprire più di loro e infine a vincere. Sono stata felice di aver aiutato la mia squadra con i miei quattro successi personali".

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “D” Nazionale

Quarto Concentramento Domenica 12 febbraio 2023 Ore 11 - 14

Sede di Gioco Napoli

A.S.D. Tennistavolo Norbello “Giallo” P.G. Frassati Napoli 4 1 ASD Ennio Cristofaro A.S.D. Tennistavolo Norbello “Giallo” 1 4













DUE COLPI DA MAESTRE!

Ancor più spettacolare il rendimento delle gialline che espugnano la roccaforte napoletana del Frassati, prima della classe, allenata dall’ex tecnico giallo blu Eliseo Litterio. La gara comincia in salita con Marialucia Di Meo che conquista la prima frazione, ma ha di fronte la nigeriana Alayinka Ayala che si risveglia con ardore nei successivi tre parziali. Lo show partenopeo termina così perché si assiste all’escalation di gioco e punti delle ospiti. Ana Brzan è implacabile con Asia Bertolaccini, la paraguaiana Lucero Ovelar duella magistralmente con Simona Ettari, concedendole solo il terzo parziale. Il riscatto della campana Di Meo si concretizza nella gara successiva vinta su Bertolaccini.

Ma il colpo da maestra lo riserva Lucero che affronta Ayala consapevole dei suoi mezzi. Termina 3-2 per la sudamericana con il quinto set che recita 14-12: un vero colpaccio!

Non era per nulla semplice abbattere le resistenze della terza forza di Casamassima. Ma già dall’esordio si intravede la grande voglia di replicare da parte delle norbelline sudiste trascinate da una Ovelar capace di imporsi nuovamente al quinto set su Valentina Leogrande. Di Meo non tradisce le attese superando Celeste Leogrande. Combatte con tutti gli acciacchi fisici permanenti che si porta dietro Brzan e costringe la nigeriana Iyana Falana a sudare fino al quinto parziale. Di Meo fa registrare la sua doppietta in referto con una prova di carattere, mettendo alle corde Valentina. Eppoi chicca per il 100% del giorno di Ovelar capace di prevalere pure su Falana in appena tre set.

Ma è la stessa pongista del Paraguay a parlare di questo suo strepitoso cambio di marcia: “Credo sia dovuto al fatto che mi sono allenata di più in Portogallo – dice Lucero Ovelar – e poi cerco di non arrendermi mai, perché so che posso sempre fare un po' di più. Nella gara con il Frassati abbiamo adottato un piccolo cambiamento nella formazione, perché all’andata non avevo giocato contro Simona Ettari e opposta alla nigeriana, la prima partita l'avevo persa. Questa volta il 3-2 mi ha premiata perché sono rimasta concentrata e con la mente positiva. Contro il Casamassima, che avevamo già battuto a Norbello, ero fiduciosa che avremmo potuto vincere di nuovo; non era facile ma possibile. Opposta a Valentina Leogrande ho iniziato a dubitare, lei ha giocato molto bene, ma per fortuna sono riuscita a rimanere forte e a vincere la partita. Brave pure Ana e Marialucia che si sono espresse molto bene, ad alti livelli; sono molto fiduciosa che possiamo terminare al primo posto se continuiamo a giocare così. Dedico questa magica domenica a tutte le persone che seguono la mia carriera sportiva, alla gente di Norbello e Quartu S. Elena. E naturalmente alla mia famiglia che è lontana e non si perde mai le mie partite”.

Campionato Serie D1 Maschile – Girone “A” Regionale

Terza giornata di ritorno Domenica 12 febbraio 2023 Ore 11:00

Sede di Gioco Palestra Comunale - Norbello

A.S.D. Tennistavolo Norbello Tennistavolo Paulilatino 2014 1 5

CLAMOROSO IN VIA AZUNI!

Dopo nove trionfi consecutivi la capolista subisce un ko alla terza ripresa. È vero, mancavano Maurizio Muzzu e Ana Brzan, entrambi al 100%, ma il valore di Eleonora Trudu, Roberto Bosu e Peppe Mele non si discute. Gli ospiti però hanno necessità di punti salvezza e si presentano con una formazione attrezzata che non lascia scampo ai locali che per ora non hanno compromesso nulla.