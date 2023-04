Tennistavolo in Sardegna: cronache pongistiche del 14 aprile 2023

CAGLIARI, 14 APRILE 2023 - COPPA DELLE REGIONI SODDISFACENTE COL BRONZO DI FRANCESCA SEU E L’OTTAVO POSTO A SQUADRE

Il miglioramento c’è stato, con un ottavo posto a squadre, rafforzato dall’esaltante bronzo conquistato da Francesca Seu (Muravera TT) nell’individuale femminile. La spedizione FITeT Sardegna alla Coppa delle Regioni n. 41 disputata a Molfetta (Bari) in memoria di Elvira Gattulli, lascia soddisfatta sia Francesca Saiu, tecnico regionale, sia gli altri due componenti della squadra: Luca Broccia (Tennistavolo Guspini) e Zemgus Lai (Marcozzi Cagliari).

La formula della manifestazione, improntata prevalentemente sul ruolo del settore maschile (due singolari e doppio) rispetto alla componente femminile (singolare e doppio misto) ha forse tarpato un po’ le ali al ruolo della pongista sarrabese arrivata in Puglia con quotazioni più alte rispetto ai suoi pur bravi compagni.

Nel suo percorso la rappresentativa sarda si è arresa al Lazio (2-3) ma passa il turno a gironi sconfiggendo la Calabria (5-0). Poi supera pure il Veneto (3-2) prima di essere eliminata ai quarti dai futuri campioni del Friuli Venezia Giulia (1-3). Seguono altre due sconfitte: la prima nuovamente di misura con il Lazio; come nella volta precedente, va a segno la Seu e il misto Lai/Seu, quest’ultimo molto redditizio con due soli stop all’attivo, tra cui quello rocambolesco durante la finale del settimo posto, perduto 2-3 contro la Sicilia (1-3 il risultato finale a favore degli altri isolani), dove i portacolori sardi affrettavano le conclusioni per il timore di non perdere l’aereo.

“Ritorno da Molfetta molto contenta – dice Francesca Saiu - perché ho trascorso quattro giorni molto intensi ma con la piacevole compagnia di Francesca, che essendo mia atleta, la conosco molto bene, cui si aggiunge l’altrettanta gradevole sintonia che c’è stata con Zemgus e Luca, due ragazzi a modo, rispettosi di regole e orari”.

E poi c’è la scalata di tre posizioni rispetto all’edizione del 2022 e questo la rende ugualmente felice. “Francesca Seu è cresciuta molto di livello – continua Saiu - e sapevo che all’interno della squadra avrebbe dato un contributo importante; infatti nel torneo a squadre ha perso un solo singolare, al quinto set, rimasto in bilico sino all’ultimo punto. Ha trainato Zemgus nelle belle prove di doppio misto. Mentre nel singolare partiva come testa di serie n. 5 riuscendo a battere chi la precedeva di una posizione. È stata estromessa dalla futura vincitrice, ma onorevolmente, visto che due set su tre sono terminati ai vantaggi. Se avesse vinto il primo probabilmente avremmo assistito ad una gara diversa”.

Poi arriva il turno di Zemgus Lai e Luca Broccia: “A livello di gioco i ragazzi non mi sono dispiaciuti – commenta Saiu – perché hanno dato il massimo, pagando però una classifica deficitaria rispetto agli avversari delle altre regioni dotati di maggiore esperienza acquisita anche militando in campionati nazionali. Bravi nel superare il girone nel singolare e anche nel tabellone si sono espressi molto bene con atleti molto più blasonati nonostante l’immediata estromissione. Mi dispiace che non siano abituati a certi tipi di confronti, in quanto fanno per lo più attività regionale, a parte i grandi eventi come gli Italiani. Mi auguro che sia stata l’ennesima esperienza di crescita e uno stimolo per lavorare di più in palestra per migliorare il loro rendimento”.

CAMPIONATI REGIONALI MASTER: IL GUSPINESE SILVIO DESSI’ RISPETTA I PRONOSTICI

Divertimento pre pasquale assicurato in una ambientazione ideale come quella proposta dalla Marcozzi Cagliari nel suo sontuoso Pala Tennistavolo. I “non molto giovani” del pongismo sardo master si sono presentati in quaranta, a nome di quattordici società, pronti a gremire aree di gioco e tribune, non solo nel tentativo di verificare stato fisico e atletico ma per affinare i rapporti pluriennali con vecchi compagni di sfide in un virtuale scambio di uova e colombe.

Alla fine ha prevalso la “componente guspinese” che ha occupato i primi due gradini del podio. In cima si è ritrovato la testa di serie n. 1 Silvio Dessì. Alla sua destra il concittadino Massimiliano Broccia. Un pochino ancora più sotto il siliquese Marco Saiu (La Saetta Quartu) e il capoterrese Maurizio Piano (Torrellas).

Il vincitore non concede nemmeno un set agli avversari del suo girone, e poi comincia i duelli ad eliminazione diretta: perde un set nella sfida successiva dove batte Enrico Bianciardi (TT Carbonia). Altri quattro parziali gli sono necessari per debellare le ambizioni del sempreverde Roberto Murgiano (Muraverese). Ma ancor più impegnativa è la sfida con Marco Saiu, chiusasi al quinto set, dopo avvincenti fughe, rincorse e recuperi strappa applausi. Infine il derby di famiglia con un Broccia forse già felice per aver estromesso la testa di serie n. 2 Piano in semifinale e reduce comunque da confronti batticuore con il ritrovato e felice Marco Schirru (Torrellas) e il mai facilmente digeribile Marco Verminetti (Tennistavolo Decimomannu).

Si sono dati da fare dai quarti in poi Giordano Sini (La Saetta) e Vito Moccia (TT Carbonia) che subisce la rimonta e il sorpasso di Piano al quinto parziale.

BOTTA E RISPOSTA CON SILVIO DESSI’

Signor Campione regionale master, partivi da favorito, te lo sentivi di farcela?

Ho approfittato dell'assenza dei vincitori dello scorso anno. Di solito la testa di serie n.1 non vince mai ma ci speravo, anche se ultimamente sto giocando malino.

Hai battuto un compagno di scuderia in finale, questo TT Guspini è sempre sulla breccia, come te lo spieghi?

In finale Massi è arrivato un po' appagato dopo la vittoria in semifinale su Maurizio Piano e mi ha fatto vincere abbastanza agevolmente. A Guspini siamo un bel gruppo molto variegato tra giovani e meno giovani che condividono la stessa passione da anni e ci auguriamo continui così.

Hai sofferto parecchio con Marco Saiu, specie all’inizio, come mai?

Si, la partita più complicata è stata con il saettino; in forma smagliante, tirava tutto dritto e rovescio mai visto così. Alla lunga è calato, mettendosi sulla difensiva e questo mi ha favorito decisamente.

Quali altri avversari ti sono piaciuti nel torneo di Cagliari, ci sono veterani che promettono bene per il futuro?

Tra i più in forma fisicamente, di sicuro, Roberto Murgiano, un ragazzino.

Come sei stato al Palatennistavolo di via Crespellani?

Abbastanza bene dai, certo non sono come i tornei fighi che organizziamo a Guspini.

I tuoi progetti per il futuro?

Finché le ginocchia reggono, giocare e divertirmi con i miei compagni di squadra andando anche in giro per l'Italia. W il tennistavolo.

GLI APPUNTAMENTI DEL FINE SETTIMANA

Tra sabato e domenica si chiudono tanti capitoli tra campionati a squadre nazionali e regionali. Le attenzioni maggiori sono catalizzate sui play off di serie A1 maschile dove Tennistavolo Norbello e Marcozzi Cagliari tentano di mettere i bastoni tra le ruote alle dominatrici della fase regolare, rispettivamente Top Spin Messina, seconda classificata, e la leader Apuania Carrara. Le sfide secche che conducono direttamente in finale (il pareggio premierà le compagini ospitanti) cominciano venerdì alle h. 18 a Villa Dante in Messina. L’indomani con orario insolito (10:45) largo alle altre due semifinaliste, protagoniste nel Palasport di Avenza (Carrara).

Ultima giornata per la A2 maschile tra le già salve Tennistavolo Sassari e Marcozzi Cagliari che si sfidano nella palestra di Corso Cossiga (sabato, h. 16:00). In B1 le due formazioni del Santa Nulvi hanno raggiunto i loro obiettivi: la vincitrice Cooperativa San Pasquale è già in vacanza mentre al FerrariPay non resta che festeggiare la salvezza ospitando il Verzuolo (15/4 h. 16)

In B2 acque ugualmente calme con verdetti già espressi in anticipo. La spacciata Muraverese si congeda dalla serie giocando sul campo del Tennistavolo Sassari (16/4 h. 10). Alla stessa ora il Muravera proverà a conservare la terza piazza ospitando l’Eureka Roma.

Decisamente più interessante la situazione nel girone M della C1 dove il TT Guspini BZ Clima ha lo scontro al vertice in casa della capolista Castello Roma, avanti di due punti. In caso di vittoria la formazione del presidente Michele Lai vincerebbe il campionato per migliore classifica avulsa. Si gioca domenica 16 aprile alle 10:30.

Il Muravera TT fa gli onori di casa all’Eureka Roma (16/04 – h. 10).

Giochi fatti in C2 regionale con la Muraverese già promossa e Tennistavolo Sassari con Tennistavolo Decimomannu retrocesse.

Stesso discorso vale sia per il girone A della D1 con il Tennistavolo Norbello che ha già vinto il campionato e le già condannate Tennis Tavolo Sassari A e Santa Tecla Nulvi A, sia per il girone B che premia il Torrellas Capoterra vincitore nell’anticipo sul già condannato Cagliari TT (assieme Tennistavolo Decimomannu).

A Sassari chiusura definitiva della D2 con il concentramento della fase piazzamenti (domenica mattina, Corso Cossiga).

Nella foto di Giuseppe Di Carlo la rappresentativa FITeT Sardegna alla Coppa delle Regioni di Molfetta (Bari)