Tennistavolo in Sardegna: si avvicina l'ora delle benemerenze

CAGLIARI, 19 LUGLIO 2023 - Dare il giusto tributo a chi fa splendere lo stemma dalla pallina d’oro orbitante nell’universo pongistico è diventata una prerogativa per il comitato sardo. Specie in questa edizione, dedicata alle benemerenze 2022/2023, che ripercorrerà momenti strepitosi come la conquista di due trofei continentali o i Campionati Italiani Assoluti, mai visti nell’isola. Oltre all’eccezionalità dei traguardi, ruotano tante altre eccellenze che si sono ritagliate degli spazi considerevoli sia in ambito nazionale, sia in quello regionale.

Il comitato ci tiene parecchio all’appuntamento mondano di fine stagione per mantenere un costante collegamento con la base, ovvero l’anima del tennistavolo che coinvolge praticanti di tutte le età in quelle innumerevoli sfaccettature in cui si dipana l’attività FITeT.

E come consuetudine la solenne cerimonia di premiazione sarà preceduta dall’assemblea con i dirigenti delle società affiliate sarde, chiamate a dire la loro sulle aspettative della nuova stagione, prendendo spunto dai nuovi regolamenti che saranno diramati a breve e di cui si darà un abbozzo di linea guida.

Il presidente Simone Carrucciu coordinerà i lavori coadiuvato dai componenti del consiglio; poi cederà volentieri il microfono al giornalista sportivo Carlo Alberto Melis che con entusiasmo ha accettato l’invito della Fitet Sardegna: avrà l’onore di scandire i nomi dei premiati e ripercorrerne velocemente le loro gesta.

Scenario dell’evento sarà il Ristorante Pizzeria Hotel Charme, situato in agro di Settimo S. Pietro (Ca) al km 11,70 della Strada Statale n. 387 del Gerrei.

Di seguito il programma della serata:

- Ore 17:30 Saluti del Presidente Fitet Sardegna

- Ore 17:45 Riunione

- Ore 19:00 Saluti Istituzionali degli ospiti

- Ore 19:15 Cerimonia di benemerenze sportive 2022/2023 – Presenta Carlo Alberto Melis