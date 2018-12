Terremoto: scossa magnitudo 4.3 paura nel Catanese

CATANIA 24 DICEMBRE - Un evento sismico di magnitudo ML 4.3, è stato registrato alle ore 17.50 dall'Ingv in provincia di Catania. L'evento - con epicentro localizzato tra i Comuni di Zafferana Etnea, Milo e Santa Venerina - e' stato avvertito dalla popolazione. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile, al momento, non sono stati segnalati danni.



E' dalle 8.30 di questa mattina che le reti di monitoraggio dell'Ingv registrano scosse: finora oltre sull'area sommitale del vulcano, la maggior parte delle quali nelle zone di nord-est e sud-est, con una profondita' tra i 2 e i 0 km, tra le quali, alle 12.08 una con magnitudo di 4.0, con epicentro in zona Piano Pernicana, a circa 6 km da Zafferana Etnea. Il Dipartimento della Protezione civile continua a seguire l'evolversi della situazione in stretto raccordo con i centri di competenza (Ingv e Unifi) e con la Regione Siciliana.