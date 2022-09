Tim Cup: Il Milan elimina la Spal e vola ai quarti

MILANO, 15 GENNAIO 2020- Il Milan batte la Spal 3-0 e vola ai quarti di finale. I rossoneri hanno battuto la squadra di Semplici, dimostrando di essere in buona forma. Le reti sono state messe a segno da Piatek, Samu Castillejo e da Theo Hernandez, anche oggi autore di una grandissima prestazione. Zlatan Ibrahimovic non ha giocato, Pioli ha deciso di concedergli un turno di riposo per non spremerlo più di tanto.

I rossoneri hanno anche fatto esordire Gabbia e Simon Kjaer. La squadra di Pioli é apparsa pimpante e ha dominato la gara dal primo minuto alla fine. La Spal ha avuto una sola possibilità al minuto 89, ma il Var, ha richiamato l'arbitro, che precedentemente aveva concesso un calcio di rigore per fallo di mano di Paquetà. Dopo il consulto del Var, l'arbitro ha tolto al penalty alla Spal, tra le proteste di Leonardo Semplici. Nel pomeriggio la Fiorentina era riuscita ad eliminare una buona Atalanta. Il Milan vola ai quarti di finale dove affronterà il Torino di Mazzarri.