Tim Cup: Il Milan vola alle semifinali

MILANO, 28 GENNAIO 2020- Il Milan vince e convince. I rossoneri accedono alle semifinali e battono 4-2 il Torino di Mazzarri, arrivato a Milano con grande voglia di rivincita. I rossoneri passano in vantaggio con Bonaventura, poi subiscono il ritorno del Torino che trova prima il pari con Brehemer, poi il vantaggio sempre con lo stesso Brehemer. A due minuti dalla fine, il Milan però trova una giocata con Calhanoglou, che di destro batte un incolpevole Sirigu. I rossoneri al 90 esimo sfiorano il vantaggio con Ibrahimovic entrato al posto di Piatek.

Nel supplementare il Milan fa la differenza e prima con Calhanoglou, poi con Ibra, porta il risultato sul 4-2. I rossoneri trovano le giocate e dominano fino alla fine, sfiorando più volte il gol del 5-2. Il pubblico di San Siro applaude e concede a Pioli il tributo. L'allenatore che i tifosi non volevano, ora ha trovato lo schema giusto per esaltare Rebic e Ibra. Il Milan non si ferma più, accede alle semifinali, dove incontrerà la Juventus campione d'Italia.