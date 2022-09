Tiriolo (CZ), divampato capannone commerciale intervento dei VVF

TIRIOLO (CZ), 7 FEB - Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta questo pomeriggio nel comune di Tiriolo, c.da Campo Monaci, per incendio divampato nel piazzale antistante un capannone adibito a deposito di detersivi e materiale igienico sanitario.

Le fiamme hanno interessato alcune pedane in legno e materiale vario accatastato in prossimità della struttura. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è valso all'estinzione del rogo evitando il propagarsi delle fiamme all'Interno del deposito e alla zona circostante. Non risultano danni a persone.