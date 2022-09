Tragedia a Lamezia si ribalta trattore nella scarpata muore il conducente. Intervento dei Vvf

LAMEZIA TERME, (CZ) 8 MAG - Un uomo di 50 anni, C.A., di Lamezia Terme, è morto oggi mentre si trovava alla guida del suo trattore che si è ribaltato in una scarpata mentre stava percorrendo una stradina interpoderale. Al momento non è stato ancora accertato se l'uomo abbia perso il controllo del mezzo per un malore o per altro.



L'uomo stava percorrendo la strada in località San Sidero di Lamezia per andare a lavorare in un fondo nelle vicinanze. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia per estrarre il corpo, rimasto incastrato sotto il mezzo rovesciato. Sono intervenuti anche i medici del Suem 118 e dell'eliambulanza, ma l'uomo era già morto. Le indagini sulle cause dell'incidente sono condotte dai carabinieri