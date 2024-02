Tragedia sulla SS106: giovane 19enne perde la vita nel curvone della morte

SIBARI Tragedia sull'autostrada 106 a Sibari. Un giovane di 19 anni ha perso la vita in un violento incidente, e altre cinque persone sono rimaste ferite, due delle quali in condizioni gravi. L'incidente è avvenuto nel tratto di strada noto come il "curvone della morte", tra il Parco Archeologico di Sibari e il ponte sul Crati, un luogo purtroppo famoso per gli incidenti stradali.



È preoccupante che si sia verificato un incidente simile nell'agosto del 2021, che ha causato la morte di tre ventenni. Le indagini sono in corso per comprendere l'esatta dinamica dell'accaduto. La sicurezza stradale è un aspetto fondamentale, e speriamo che possano essere prese misure per evitare futuri incidenti in questa zona.(Rai tgr)