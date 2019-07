Trump contro digital tax Parigi, danno ingiusto a imprese Usa

WASHINGTON, 10 LUGLIO - La digital tax sui big del web Usa rappresenta "un danno ingiusto e sproporzionato" per le imprese americane. Questa la posizione dell'amministrazione Trump che si appresta - secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg - ad avviare un'indagine sul piano della Francia per tassare colossi come Google e Facebook minacciando nuovi dazi come rappresaglia. Parigi propone una digital tax del 3% che farebbe entrare nelle casse dello Stato francese almeno 750 milioni di euro (845 milioni di dollari).



La misura è stata già approvata da un ramo dell'Assemblea nazionale e sarà votata nelle prossime ore dal Senato. Per Washington il piano, simile a quello in via di adozione in altri Paesi europei va fermato. Dal canto suo il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire ha affermato nei giorni scorsi che usare la minaccia del ricatto per fermare il piano di Parigi è "inutile".