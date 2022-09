Turismo: Santelli, orgoglio per 14 "Bandiere blu". Il Presidente presenta il brand "Blu Calabria"

Turismo: Santelli, orgoglio per 14 "Bandiere blu" la Calabria si tinge di blu. Governatrice ha incontrato i sindaci dei Comuni interessati

CATANZARO, 28 MAG - "Le 14 'Bandiere blu' assegnate quest'anno ad altrettanti comuni calabresi rappresentano un motivo di orgoglio per la Calabria per tutti i calabresi.



Un orgoglio anche per quanti come amministratori locali hanno saputo avere cura del proprio territorio". Così la presidente della Regione, Jole Santelli, parlando con i giornalisti a margine dell'incontro che ha avuto a Catanzaro, insieme all'assessore all'Ambiente, Sergio De Caprio, con i sindaci dei 14 Comuni che hanno ricevuto le "Bandiere blu". Le località che hanno ottenuto quest'anno il riconoscimento sono tre in più rispetto allo scorso anno.



A Soverato, Sellia Marina, Roseto Capo Spulico, Trebisacce, San Nicola Arcella, Praia a Mare, Tortora, Villapiana, Cirò Marina e Roccella Jonica, si sono aggiunte Rocca Imperiale, Siderno e Tropea. "Quanti verranno in Calabria per l'estate - ha aggiunto Santelli - troveranno una mare pulito, troveranno parchi e tante bellezze. Si tratta di un giusto riconoscimento ai sindaci. Sono certa che sarà un'estate improntata a sicurezza e serenità. Siamo l'unica Regione che per il turismo ha stanziato 50 milioni di euro.



Invito tutti a rifuggire l'autolesionismo e ad avere uno scatto d'orgoglio per il nostro territorio". "Assieme a voi - ha detto l'assessore De Caprio rivolgendosi ai sindaci - realizzeremo uno sviluppo legato alla bellezza ed al rispetto dell'ambiente. Sarà possibile fare dell'intera Calabria la 'Riserva naturale' più bella".

Santelli presenta ai sindaci il brand "Blu Calabria"

Nasce il brand “Blu Calabria”, la nuova rete dei Comuni calabresi che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento internazionale, istituito nel 1987, assegnato ogni anno alle località turistiche balneari che rispettano precisi criteri sulla gestione sostenibile del territorio.

A presentare il nuovo brand è stato il presidente della Regione Calabria Jole Santelli, che questa mattina, alla presenza dell’assessore all’Ambiente Sergio De Caprio, ha incontrato alla Cittadella regionale i sindaci dei Comuni che hanno ottenuto la Bandiera Blu 2020.

"Il brand “Blu Calabria” – spiega il presidente Santelli – ha l’obiettivo di promuovere le più belle località rivierasche della regione e, allo stesso tempo, di favorire un rapporto sinergico tra i Comuni da cui derivi una maggiore e più consapevole tutela del territorio e un aumento della sostenibilità ambientale. Siamo sicuri che, lungo questa via, nel prossimo futuro la Calabria potrà veder crescere il numero di località premiate con la Bandiera Blu".