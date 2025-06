Uffici postali a Catanzaro: tutti i cambiamenti estivi agli orari di apertura (luglio-agosto 2025)

Tempo di lettura: ~2 min

Uffici postali a Catanzaro, come cambiano gli orari nel periodo estivo

Catanzaro – Durante i mesi estivi, gli orari di apertura di alcuni uffici postali presenti nel Comune di Catanzaro subiranno variazioni temporanee. A comunicarlo è Poste Italiane, attraverso una nota trasmessa all’amministrazione comunale.

Dal 1° luglio al 31 agosto 2025, sarà attiva una rimodulazione che prevede la chiusura di alcune sedi in determinati giorni. L’invito ai cittadini è quello di pianificare in anticipo le proprie operazioni, per evitare disagi o ritardi.

Ecco l’elenco completo degli uffici coinvolti e i giorni in cui resteranno chiusi:

Ufficio postale di Piazza Michele Le Pera 1

Chiuso nei giorni:

Luglio: 18, 19, 22, 24, 26, 29

Agosto: 5, 7, 9, 14, 16, 19, 21, 26, 28, 30

Ufficio postale di Via Milano 9

Chiuso nei giorni:

Luglio: 14, 19, 21, 23, 28, 30

Agosto: 8, 11, 16, 18, 20, 23

Ufficio postale di Via Broussard Antonio 7

Chiuso nei giorni:

Luglio: 17, 19, 22, 24, 26, 29

Agosto: 5, 7, 9, 14, 16, 19, 21, 26, 28, 30

Catanzaro 4 - Via Martiri di Gerace 1847

Chiuso nei giorni:

Luglio: 30

Agosto: 18, 21, 25, 26, 28, 30

Ufficio postale di Viale dei Normanni 38

Chiuso nei giorni:

Luglio: 15, 19, 22, 24, 26, 28, 30

Agosto: 8, 13, 16, 18, 20, 23

Catanzaro 9 - Via Orti 33

Chiuso nei giorni:

Luglio: 14, 19, 21, 24, 28, 30

Agosto: 5, 7, 9, 12, 16, 19, 21, 26, 28, 30

Catanzaro 10 - Viale Tommaso Campanella 39

Chiuso nei giorni:

Luglio: 15, 23, 25, 26, 29

Agosto: 13, 16, 18, 22

Sant’Elia - Viale delle Serre 3

Chiuso nei giorni:

Agosto: 14, 16, 18, 20, 22

L’amministrazione comunale ricorda che eventuali aggiornamenti potranno essere consultati sul sito di Poste Italiane o attraverso i consueti canali di assistenza. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per garantire un servizio efficiente anche durante l’estate.

