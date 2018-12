UK, piano B in caso di no deal

Sempre più pericolosamente vicina al "no deal" Dowing Street mette in moto l’elaborazione di un “piano B” nel caso in cui UK esca nel modo peggiore possibile dal divorzio con l’EU. Il governo ha deciso ieri di iniziare quindi a lavorare sul piano per essere così pronto ad ogni evenienza. Il primo step che i cittadini dovranno affrontare per abituarsi ed integrasi in un cambiamento così radicale sarà ben descritto in 140mila lettere spedite ad aziende e esercizi commerciali per capire come poter affrontare simile scenario.