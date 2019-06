Università: alla Luiss VolontariaMENTE, progetti volontariato

ROMA, 5 GIUGNO - Verrà presentata oggi, presso la sede Luiss di viale Romania, la nuova edizione di VolontariaMENTE, il progetto organizzato dall'Ateneo per offrire ai propri studenti la possibilità di essere protagonista di un progetto dal forte impatto pratico, etico e sociale, scegliendo così di trascorrere parte delle proprie vacanze in contesti impegnativi e vivere una esperienza unica di formazione e condivisione, in grado di cambiare il proprio mondo e quello degli altri.

Quest'anno l'offerta proposta agli studenti, si arricchisce della collaborazione di nuovi partner strategici tra i quali la Protezione Civile e la Cooperativa Rondine che vanno ad aggiungere a Legambiente, la Croce Rossa Italiana Binario95 e gli altri partner che già hanno abbracciato l'iniziativa.

L'evento di lancio dell'edizione 2019, sarà aperto alle 15.,00 in aula polivalente, dal Direttore Generale della Luiss, Giovanni Lo Storto, cui seguirà la presentazione dei progetti e di partner coinvolti da parte di Claudia Giommarini, Luiss Responsabile ERS and Students' Development.