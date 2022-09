Uomini e istituzioni per la legalità: G. Antoci interverrà all’iniziativa del comune di Marcellinara

MARCELLINARA, 28 APR - “Uomini e Istituzioni per la legalità”: è questo il tema dell’iniziativa, nell’ambito della rassegna “Città che legge”, promossa dal Comune di Marcellinara che sceglie di stare dalla parte di un simbolo della lotta alla mafia ed al malaffare, Giuseppe Antoci.

Giovedì 29 aprile, alle ore 18.00, in diretta Facebook sulla pagina ufficiale del Comune di Marcellinara sarà, infatti, presentato il libro “La Mafia dei Pascoli – La grande truffa all’Europa e l’attentato al Presidente del Parco dei Nebrodi”.

Interverrà proprio Giuseppe Antoci, l’ex Presidente del Parco dei Nebrodi, oggi presidente onorario della Fondazione Caponnetto, che grazie al protocollo di legalità da lui ideato, successivamente divenuto legge dello Stato, ha combattuto le infiltrazioni mafiose nell’affitto dei terreni agricoli del Parco dei Nebrodi, un business miliardario della mafia che avrebbe fruttato circa tre miliardi di euro di fondi dell’Unione Europea grazie all’affitto, dietro minacce e intimidazioni agli agricoltori, di migliaia di ettari di terreno, lasciati incolti e abbandonati.

Il 18 maggio 2016, Giuseppe Antoci stava per pagare caro il suo impegno nella difesa della legalità e nel contrasto ai fenomeni mafiosi, uscendo illeso da un attentato mafioso, grazie all'auto blindata e all'intervento della scorta. E, proprio in questi giorni, sono arrivate le prime condanne per la mafia dei pascoli denunciata da Giuseppe Antoci

E la sua storia e la sua forte testimonianza di impegno saranno al centro all’incontro che vedrà gli interventi del Sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo, Maria Antonietta Sacco, Vicepresidente di Avviso Pubblico, Giada Boccuto, rappresentante della Consulta Giovani “Antonio Megalizzi”.

Vincenzo Antonelli, docente presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, presenterà il libro e dialogherà con Giuseppe Antoci.

I lavori saranno moderati da Saverio Gariano, Presidente del Consiglio Comunale