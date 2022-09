CalcioMercato. US Catanzaro, ecco Massimiliano Carlini in GialloRosso

CATANZARO 27 GEN - Manca soltanto l'annuncio per la conclusione della trattativa tra il Catanzaro e la Juve Stabia per il passaggio in giallorosso di Massimiliano Carlini. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, il centrocampista di Terracina è pronto ad unirsi alla rosa a disposizione di mister Auteri: per lui pronto un contratto fino al 30 giugno 2021.



Oltre a Carlini, i calabresi potrebbero ufficializzare a breve anche il ritorno di Alvaro Iuliano. La trattativa con il Potenza aveva subito un rallentamento dovuto alla formula del trasferimento ma le parti sono nuovamente vicine e l'accordo ad un passo.

Un po di Carlini. Il 31 maggio 2015, in seguito alla prima storica promozione in Serie A del club laziale, diventa cittadino onorario di Frosinone insieme al resto della squadra. Esordisce in Serie A il 23 agosto 2015 con il Frosinone contro il Torino nella prima giornata di campionato. Dal 2018 è un giocatore della Juve Stabia.

