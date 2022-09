Vaccini: social media arma contro fake, al via campagna MSD. Parte oggi la Settimana Europea delle Vaccinazioni dell'OMS

ROMA, 20 APR - Disinnescare i dubbi e far conoscere l'utilità dei vaccini per prevenire malattie nei bambini, negli adolescenti e negli adulti e gli anziani. Questi gli obiettivi delle due campagne #Facciamoilpunto e #CombattentiInvisibili, lanciate da MSD Italia in occasione della Settimana Europea delle Vaccinazioni (European Immunization Week), promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).



Dal vaccino contro il morbillo all'Hpv, da quello contro lo pneumococco al meningococco: ancora oggi in Italia, un numero consistente di persone non è vaccinato, esponendo se stesso e gli altri a pericolose patologie prevenibili. Spesso la causa è la paura innescata notizie false. Ma lo stesso terreno in cui si diffondono le fake news, può essere il loro antidoto: #facciamo il punto è l'hashtag della campagna rivolta alla popolazione per un'informazione corretta in tema di vaccinazioni che utilizzerà Facebook e Instagram e avrà come snodo un sito in cui sarà possibile consultare risposte provenienti fonti attendibili alle domande più frequenti.



A fianco di questa, la campagna #CombattentiInvisibili" sarà invece dedicata a figure spesso lontane dalla ribalta - come ricercatori, medici, infermieri, operatori sanitari, caregiver - che lavorano costantemente per garantire a tutti l'accesso ai programmi di prevenzione vaccinale. "I social media - conclude Nicoletta Luppi, presidente e amministratore delegato di MSD Italia - devono rappresentare un canale fondamentale per contrastare le fake news e offrire alla popolazione un'informazione chiara, di qualità e basata sulla Scienza con la S maiuscola. Questa nuova campagna potrà dare un contributo agli sforzi per il raggiungimento degli obiettivi di protezione della salute di tutti gli italiani".