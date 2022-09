Venezia: sindaca Caulonia, felici per successo Frammartino

Venezia: sindaca Caulonia, felici per successo Frammartino. Regista premio speciale giuria, "legato nostre radici culturali"

CATANZARO, 12 SET - "Sono felice per il successo, ma soprattutto contenta perché tanti italiani presto potranno vedere questo straordinario lavoro e apprezzare meglio l'arte e il talento di Michelangelo, nonché la grandezza della sua opera cinematografica.

Quello di oggi rappresenta il meritato riconoscimento per il suo lavoro". E' quanto afferma Caterina Belcastro, sindaca di Caulonia, il comune della Provincia di Reggio Calabria di cui sono originari i genitori di Michelangelo Frammartino, che ha ricevuto a Venezia 78 il Premio speciale della Giuria per il suo ultimo film "Il buco" ambientato in Calabria. "È stato premiato l'impegno, il talento e la passione - prosegue la sindaca di Caulonia - di un giovane figlio della nostra terra fortemente legato alle nostre radici culturali.

La sua attività cinematografica, che parte da Caulonia, ha ben rappresentato il nostro paese e la Calabria intera facendoli conoscere al mondo intero. Michelangelo ha da sempre un legame profondo con Caulonia, ed è stata un'emozione sentire pronunciare il nome del nostro paese durante la premiazione davanti alla qualificata platea della kermesse.

Una soddisfazione enorme per Caulonia, orgogliosa di annoverare un artista come Frammartino tra i suoi figli migliori. A lui giungano i più sentiti auguri da parte dell'intera amministrazione comunale e della nostra comunità".