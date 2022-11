Volley Serie C Maschile al PalaEvent. Kermes & Altaflex Catanzaro Volley Vs Tonno Callipo Calabria Volley

CATANZARO, 11 NOV. - Sabato 12 Novembre alle 18 presso il PalaEvent in via Traversa Emilia la Kermes & Altaflex Catanzaro Volley affronterà la Tonno Callipo Calabria Volley nella gara valida per la 6^ giornata del Campionato di serie C Maschile, dopo la sconfitta esterna rimediata contro la EXABIT Cosenza. La Società invita i tifosi a tifare e sostenere i pallavolisti catanzaresi impegnati a portare in alto il nome della Città di Catanzaro.