We Are Rossocinabro Barcelona Contemporary 2025

Meeting: Venerdì 14 Novembre ore 18:00 – 20:00

A cura di Rossocinabro Via Raffaele Cadorna, 28 00187 Roma

Preparatevi ad accogliere un nuovo e potente sguardo sull'arte contemporanea a Barcellona!

Siamo orgogliosi di presentare We Are Rossocinabro, la mostra che segna il debutto di Rossocinabro e dei suoi artisti in città.

Rossocinabro, forte della sua più che consolidata esperienza, porta con sé una collezione di lavori vibranti e pieni di energia, di artisti internazionali che riflettono l'essenza stessa della contemporaneità, incrociando l'estetica metropolitana con una profonda introspezione emotiva.

Lontano dall'essere una semplice esposizione, We Are Rossocinabro è la celebrazione di un’identità collettiva: quella di una rete di creativi internazionali che, pur provenendo da contesti e discipline diverse, condividono una visione audace e senza compromessi dell’arte contemporanea. Il titolo non è solo un nome, ma un manifesto che afferma la presenza, la coesione e l'energia di un team e dei suoi talenti.

In questa selezione curata appositamente per Barcellona, la Galleria presenta opere che spaziano dalla pittura vibrante, alla fotografia concettuale, passando per la scultura innovativa. Ogni pezzo è una voce che contribuisce a un dialogo più ampio sulla contemporaneità, esplorando temi che vanno dall'identità globale alla sostenibilità, dal paesaggio urbano alla dimensione emotiva.

We Are Rossocinabro invita il pubblico di Barcellona a immergersi in un caleidoscopio di stili e tecniche, offrendo uno sguardo privilegiato sulle tendenze artistiche che stanno plasmando il futuro. Venite a scoprire l'impegno, la passione e la diversità che definiscono "chi siamo" come Rossocinabro.

Non perdetevi l'opportunità di essere tra i primi a scoprire la visione di Rossocinabro in questa esclusiva prima esperienza in città. Vi aspettiamo per celebrare il nostro arrivo sulla scena artistica di Barcellona!

Artisti: Shafaq Ahmad (USA), Akeppa (Japan), Meglena Bozhanova (Bulgaria), Jean-Marc Bregeault (France), Sara Cambalova (Slovakia), Marta Chabadová (Slovakia), Lidija Commeça (Germany), Elisa Friman (Finaland), Massimiliano Giordano (Italy), Evi Karagiannidi (Greece), Ian Kingsford-Smith (Australia), Rebeccah Klodt (USA), Emily Livingston (Australia), Rita Madelane Loewenthal (Switzerlamd), Ewa Martens (Germany), Eva Fernández Márquez (Spain), Nicole Martinelli (USA), Sara McKenzie (USA), Ѐve Méthot (Canada), Jasmin Mohamed Ali (Germany), Bobby Austin Mowbray (USA), Ann Palmer (England), Kateryna Proseniuk (UK), Riccardo Salusti (Italy), Sylwia Synak (Germany, France), Josefina Temin (Mexico), Zahra Tharani (UK), Karin Ungersbäck (Austria), Stella Zachariassen (Faroe Islands).

