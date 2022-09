2 giugno: Frecce tricolori colorano Catanzaro ma deludono i bambini (Video)

2 giugno: Frecce tricolori colorano Catanzaro ma deludono i bambini Passaggio in anticipo sull'orario, cittadini sorpresi

CATANZARO, 28 MAG - Sono passate anche su Catanzaro le Frecce Tricolori nel loro giro d'Italia in vista del 2 giugno, Festa della Repubblica. Gli aerei della Pattuglia acrobatica nazionale hanno sorvolato il centro della città lasciando la caratteristica striscia tricolore e proseguendo poi verso nord.



Un sorvolo, però, che ha colto di sorpresa molti catanzaresi ma soprattutto deludono i tantissimi bambini che attendevano l’evento per osservarlo per la prima volta. Il passaggio della Pan, infatti, era stato annunciato per le 10.30 ma l'inconfondibile rombo dei motori ha fatto alzare il naso in sù alle 8,30, due ore prima del previsto.



E così a molti non è rimasto altro da fare che fotografare la scia tricolore lasciata dalle Frecce nel loro veloce passaggio sulla città. L'anticipo, comunque, non ha evitato gli assembramenti visto che in molti si sono fermati in strada all'orario previsto per il sorvolo. L'"Abbraccio Tricolore" dell'Aeronautica Militare si concluderà il 2 giugno con il sorvolo di Roma.



Il sindaco Sergio Abramo spiega il perché dell'anticipo

Le #freccetricolore hanno sorvolato il cielo di Catanzaro!

I colori della nostra bandiera nazionale da lassù rappresentano un grande segno di unione in questa ripartenza.

Mi dispiace che il momento di festa sia stato anticipato dall'Aeronautica Militare, rispetto all'orario comunicato negli scorsi giorni, e che in tanti non abbiano potuto vedere l'#AbbraccioTricolore di persona. E' stata una scelta dipesa dalla necessità di scongiurare il rischio di assembramenti dopo quanto successo in altre città.

Viva il tricolore, viva la Calabria, viva l’Italia!





Si è conclusa anche la quarta giornata del tour delle Frecce Tricolori che ha visto la Pattuglia Acrobatica Nazionale regalare il suo abbraccio tricolore alle città di Catanzaro, Bari, Potenza, Campobasso e Napoli. Appuntamento a domani con i sorvoli sulle città di Loreto, Ancona, Bologna, Venezia e Trieste.