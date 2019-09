Camera a voto segreto nega arresti a Sozzani

ROMA 19 SETTEMBRE - Sono 41 i parlamentari che entreranno a far parte di Italia viva, secondo una lista del Corriere. E "entro la Leopolda saranno una cinquantina", assicurano fonti del nuovo partito di Renzi. Prima grana intanto per la nuova maggioranza: ribaltando il parere della giunta, a voto segreto la Camera ha negato ieri gli arresti domiciliari per il deputato forzista Sozzani accusato di finanziamento illecito.

