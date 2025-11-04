A Brescia la sicurezza sul lavoro ha un nuovo alleato con esperienza: HOLD UP S.r.l

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

A volte le migliori evoluzioni aziendali nascono da una visione chiara: offrire alle imprese un servizio più completo, rapido e vicino alle loro esigenze quotidiane. È da questa idea che prende forma HOLD UP, nuova realtà del territorio bresciano specializzata in consulenza e formazione per la sicurezza sul lavoro, nata dalla fusione tra SicurZeta S.r.l. e Studio Impresa S.r.l, entrambe realtà attive da più di 10 anni nel mondo della Sicurezza sul Lavoro e Formazione a Brescia e più in generale in Lombardia.

L’unione, ufficializzata nel 2025, rappresenta un passo decisivo in un percorso iniziato quindici anni fa da Damiano Zanetti, oggi alla guida del gruppo insieme ad altri quattro soci come amministratore e socio fondatore.

“HOLD UP è la naturale evoluzione di un progetto imprenditoriale che si è consolidato nel tempo — racconta Zanetti —. Volevamo creare una struttura capace di rispondere in modo ancora più completo e organizzato alle necessità delle aziende clienti, mantenendo però la stessa identità e lo stesso rapporto diretto che ci ha sempre contraddistinto”.

Da SicurZeta a HOLD UP: una crescita costruita sull’esperienza

Tutto ha origine nel 2010, quando Zanetti avvia la propria attività come libero professionista. La ditta individuale diventa presto SicurZeta S.r.l., un punto di riferimento per le aziende del territorio bresciano in materia di sicurezza e formazione. Nel tempo, la società cresce, stringe collaborazioni e si struttura, fino ad arrivare alla fusione con il ramo di azienda di Studio Impresa: un passaggio che non cambia solo il nome, ma amplia competenze e risorse interne.

Oggi HOLD UP conta su due sedi operative — Torbole Casaglia e Montichiari — per garantire una copertura capillare su tutta la provincia di Brescia, comprese le zone del lago di Garda e parte del territorio mantovano. “Abbiamo scelto di unire le nostre forze anche per ottimizzare il know-how e mettere a disposizione dei clienti un servizio più efficiente e completo”, spiega Zanetti.

Più servizi, più velocità, stessa attenzione al cliente

Tra i vantaggi principali della fusione, la possibilità di gestire internamente molte attività che in passato venivano esternalizzate: valutazioni specifiche con rilievi strumentali, medicina del lavoro, manutenzione dei presidi antincendio, fornitura di DPI e segnaletica, fino alla gestione ambientale (rifiuti ed emissioni in atmosfera).

Questo approccio “in house” consente tempi più rapidi, maggiore controllo della qualità e una gestione centralizzata delle pratiche, sempre con lo stesso interlocutore.

Ma, come sottolinea Zanetti, la crescita strutturale non ha intaccato l’anima dell’azienda: “Non volevamo diventare una realtà pesante o macchinosa. HOLD UP resta un gruppo snello, con referenti diretti e un forte orientamento al rapporto umano. Chi ci chiama, sa sempre con chi sta parlando”.

Una consulenza costruita su misura per ogni impresa

La filosofia di HOLD UP è quella dell’ascolto: comprendere davvero le necessità del cliente per costruire percorsi di sicurezza su misura. Ogni azienda ha caratteristiche diverse — dimensione, settore, livello di rischio — e per questo ogni intervento è personalizzato. “La normativa dice cosa bisogna fare, ma il nostro compito è aiutare il cliente a stabilire le priorità e a capire come applicarla in modo concreto. Non si tratta solo di documenti: significa creare una cultura della sicurezza che duri nel tempo”.

Nel gruppo operano oggi professionisti specializzati in diversi ambiti tecnici, con un ufficio amministrativo e un reparto commerciale dedicati. Questo permette di gestire clienti di ogni dimensione, dalle microimprese artigiane alle realtà industriali più strutturate, con la stessa cura e disponibilità.

Solidità, accreditamenti e parità di genere

La fusione ha raddoppiato il capitale sociale e rafforzato la solidità finanziaria del gruppo, che ha mantenuto tutte le certificazioni e accreditamenti regionali già posseduti. HOLD UP è inoltre accreditata per la parità di genere, un riconoscimento che conferma l’attenzione alla qualità del lavoro e alla valorizzazione delle persone.

Oggi la società è guidata da un consiglio di amministrazione composto da cinque soci: Damiano Zanetti e Giorgio Costa (legali rappresentanti), insieme a Michela Alberti, Luisa Orioli e Claudia Zorzi. Un team coeso, accomunato dalla volontà di far crescere una realtà che punta sulla professionalità, sull’ascolto e sulla fiducia reciproca.

Un unico obiettivo: far crescere la sicurezza, insieme

Nel panorama della sicurezza sul lavoro, HOLD UP si distingue per la capacità di unire competenze, empatia e pragmatismo. “Siamo convinti — conclude Zanetti — che la vera forza di un’azienda stia nelle persone. Il nostro compito è accompagnare gli imprenditori in un percorso che li aiuti a lavorare meglio, in modo sicuro e sostenibile, con la certezza di avere al fianco un partner affidabile”,