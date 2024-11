A Pianopoli (CZ) la presentazione del libro “Orrore giudiziario. Dieci gialli all’italiana. Fatti e misfatti della prima Repubblica” del regista, attore e scrittore Felice Maria Corticchia

Un’opera letteraria che ripercorre fatti e vicende cruciali nella storia italiana, scritta con dovizia storica e acuto spirito critico.

L’autore è il regista, attore e scrittore di origini siciliane Felice Maria Corticchia che torna in Calabria per presentare il libro edito da Atlantide dal titolo “Orrore giudiziario.Dieci gialli all’italiana.Fatti e misfatti della prima Repubblica”.

Precisamente, a Pianopoli, in provincia di Catanzaro, dove si terrà un incontro con i lettori al Caffè Letterario “Sandro Gallo”, in via Roma 38.

L’appuntamento culturale, che si svolgerà venerdì 29 novembre alle 18:00, prenderà il via con l’intervento di Sandro Gallo, presidente dell’associazione “Terra di Calabria”, promotrice dell’evento.

A conversare con l’autore, sarà il giornalista Ivan Fiorillo.

L’iniziativa, che prevede un ingresso libero, sarà accompagnata dal contributo musicale di Amedeo Palmieri alla chitarra.

Nato a Palermo, romano d’adozione, Felice Maria Corticchia è considerato tra gli autori e gli attori teatrali più eleganti e colti dello scenario italiano, capace come pochi di mescolare leggerezza, ironia e impegno sociale.

Nei prossimi mesi è prevista la pubblicazione di una sua nuova opera letteraria.

Tra gli impegni più significativi del 2025, la direzione artistica dell’undicesima edizione del “Premio Massimo Jaboni – Una vita per il Cinema”.