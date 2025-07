Accesso antimafia al Comune di Soriano Calabro

Tempo di lettura: ~2 min

Accesso antimafia a Soriano Calabro: accertamenti su eventuali infiltrazioni nel Comune

Soriano Calabro – Il prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo, ha disposto un accesso antimafia nel Comune di Soriano Calabro, su delega del Ministro dell’Interno. La decisione, formalizzata nelle scorse ore, è stata comunicata ufficialmente attraverso una nota diffusa dalla Prefettura.

L’iniziativa punta a verificare l’eventuale presenza di infiltrazioni o condizionamenti da parte della criminalità organizzata all’interno dell’amministrazione comunale, o di collegamenti diretti o indiretti con ambienti mafiosi. Un passo deciso, che rientra nel più ampio disegno di prevenzione e tutela della legalità negli enti locali calabresi.

Secondo quanto stabilito, la Commissione d’accesso si è insediata oggi presso il Comune e avrà a disposizione un periodo di tre mesi per completare le proprie verifiche, eventualmente prorogabile una sola volta per ulteriori tre mesi. Durante questo arco di tempo, verranno analizzati atti, delibere, affidamenti e tutte le attività amministrative utili a fare chiarezza sulla gestione dell’Ente.

L’accesso antimafia rappresenta uno strumento di controllo previsto dall’ordinamento italiano in caso di sospetti su legami con la criminalità organizzata, e può sfociare – se ne ricorrono le condizioni – nello scioglimento del Consiglio comunale.

Soriano Calabro, piccolo centro del Vibonese, diventa così il nuovo osservato speciale in una regione da sempre impegnata in una difficile battaglia contro la presenza pervasiva della 'ndrangheta nel tessuto istituzionale. La comunità, intanto, attende con attenzione gli sviluppi dell’inchiesta, sperando in una rapida e trasparente conclusione che faccia luce sulla gestione del Comune.

