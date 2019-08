Aeroporti: M5S,Toninelli firma per conferenza servizi Crotone

CATANZARO, 8 AGOSTO - "Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha firmato la lettera con la quale delega formalmente il Presidente della Regione Calabria a indire la conferenza dei servizi per l'aeroporto di Crotone prodromica all'individuazione delle tratte e, conseguentemente, all'espletamento dei bandi di gara per l'assegnazione del relativo servizio". Lo rende noto la deputata M5S Elisabetta Maria Barbuto, della commissione Trasporti.



"L'atto - prosegue - fa seguito a quanto previsto dallo stanziamento dei nove milioni di euro previsto in favore dello scalo crotonese nella Finanziaria approvata a fine dicembre 2018 e voluta dal Governo del Cambiamento proprio su forte impulso del ministro dei Trasporti M5S Danilo Toninelli.



Le destinazioni dovrebbero essere Roma, Torino e Venezia e serviranno a garantire la continuità territoriale prevista proprio nella Legge di Bilancio 2018. Con il via della conferenza dei servizi si stabiliranno frequenze e orari, nonché le tariffe da applicarsi". "Il Ministro Toninelli, anche in questo caso - conclude Maria Barbuto - ha dimostrato una ennesima e particolare attenzione per la Calabria e per il Sud in generale, come mai successo prima d'ora dai governi che si sono succeduti, con l'auspicio che si vada vanti nella direzione segnata dal Governo del Cambiamento".